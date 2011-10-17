-Dünya Helal Konseyi'nin başkanı Büyüközer ANKARA (A.A) - 17.10.2011 - Dünya Helal Konseyi'nin (WHC) konsey başkanlığına Dr. Hüseyin Kami Büyüközer seçildi. WHC'den yapılan yazılı açıklamada, Konsey'in İstanbul'da gerçekleştirilen 9. kongresinde Konsey başkanlığına Büyüközer'in getirilmesinin teklif edildiği ve Büyüközer'in konsey üyelerinin desteğini alarak oy birliğiyle başkanlığa seçildiği belirtildi. Açıklamada, Büyüközer'in üyelere, konseyin Müslümanlar adına çok büyük ve çok önemli görevler ifa edebileceğine inandığını belirterek, konseyin Müslümanların helal ihtiyaçlarına çözüm üretecek bilim heyetlerini oluşturma, tek bir helal standardı sonuçlandırma, üyelerinin denetim ve akreditasyonlarını takip etme gibi hayati hizmetlerini yerine getireceğini söyledi.