T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dünya Helal Konseyi'nin başkanı Büyüközer ANKARA (A.A)

17 Ekim 2011 20:58

-Dünya Helal Konseyi'nin başkanı Büyüközer ANKARA (A.A) - 17.10.2011 - Dünya Helal Konseyi'nin (WHC) konsey başkanlığına Dr. Hüseyin Kami Büyüközer seçildi. WHC'den yapılan yazılı açıklamada, Konsey'in İstanbul'da gerçekleştirilen 9. kongresinde Konsey başkanlığına Büyüközer'in getirilmesinin teklif edildiği ve Büyüközer'in konsey üyelerinin desteğini alarak oy birliğiyle başkanlığa seçildiği belirtildi. Açıklamada, Büyüközer'in üyelere, konseyin Müslümanlar adına çok büyük ve çok önemli görevler ifa edebileceğine inandığını belirterek, konseyin Müslümanların helal ihtiyaçlarına çözüm üretecek bilim heyetlerini oluşturma, tek bir helal standardı sonuçlandırma, üyelerinin denetim ve akreditasyonlarını takip etme gibi hayati hizmetlerini yerine getireceğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24