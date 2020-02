Dünya havacılık sektörünün devleri Antalya'da buluşuyor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - AIRBUS, Boeing gibi havacılık sektörünün dünya devi firmalarını Antalya Havalimanı\'nda bir araya getirecek Eurasia Airshow\'un, 10 milyar dolarlık iş hacmi oluşturması ve Antalya ekonomisine 200 milyon dolar katkı sağlaması hedefleniyor. Yeni nesil F35 savaş uçağının da katılması beklenen fuarda Türk Yıldızları, Solotürk\'ün yanı sıra birçok ülkeden askeri ve sivil uçuş ekipleri gösteri uçuşu yapacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye\'nin ilk şova dayalı uluslararası ticari ve askeri havacılık organizasyonu Eurasia Airshow, 25- 29 Nisan tarihleri arasında Antalya\'da düzenlenecek. Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali\'nin ardında 300 bin metrekarelik özel bir alanda gerçekleştirilecek Eurasia Airshow\'da dünya havacılık sektörünün devleri buluşacak. Ticari ve askeri havacılık sektöründe yaklaşık 10 milyar dolarlık iş hacmi oluşturması düşünülen Eurasia Airshow\'un açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın da katılımı bekleniyor.

300 BİN METREKAREDE 500 BİN ZİYARETÇİ

Ülkelerin havacılıkta ürettiği, ortağı olduğu işleri ve iş modellerini tanıtacağı etkinlikte, Antalya Havalimanı\'nda oluşturulacak 300 bin metrekare alanın 35 bin metrekaresi kapalı alandan oluşacak. Burada 100\'ün üzerinde hava aracı sergilenecek ve 150 ülkeden askeri ve sivil heyetler katılacak. Ayrıca 350\'nin üzerinde uluslararası katılımcı, 100 binin üzerinde profesyonel olmak üzere toplam 500 bine yakın ziyaretçinin hedeflendiği Eurasia Airshow\'da, dünyanın birçok ülkesinden askeri ve sivil uçuş ekiplerinin gösterilerine yer verilecek.

192 ÜLKEYE DAVET MEKTUBU

Etkinlikte Türkiye\'de ilk kez havayolu firmalarının CEO\'ları Antalya\'da buluşacak ve havacı kadınlarla ilgili bir de sempozyum gerçekleştirilecek. Türk Hava Yolları, Aselsan, STM, Alp Havacılık ve Alp Teknik firmalarının sponsor ve partneri olacağı Eurasia Airshow için Savunma Sanayi Müsteşarlığı imzasıyla 40 ülkeye resmi davet mektubu gönderildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 192 ülkenin sivil otoritesine resmi davet mektubu gönderildi.

ASYA ÜLKELERİ SİVİL HAVACILIK KONFERANSI DA ANTALYA\'DA

Türkiye\'nin dönem başkanlığını yürüttüğü Asya Ülkeleri Sivil Havacılık Konferansı da 23-24 Nisan\'da Antalya\'da gerçekleştirilecek. İlgili makamların programları da Eurasia Airshow\'a katılacak şekilde birleştirildi. Sadece bu konferans kapsamında 51\'in üzerinde Asya ülkesinin sivil havacılık otoritesi üst yönetimi Eurasia Airshow\'u ziyaret edecek. Dünya sivil havacılık otoritesi olan Uluslararası Sivil Havacılık Otoritesi (ICAO) Başkanı Benard Aliu, iki başkan yardımcısı ve üç büro başkanı ile Dünya Sivil Havacılık Seyrüsefer Organizasyonu (CANSO-Civil Aviation Navigation Service Organisation) Genel Müdürü Jeff Poole katılım onayı verdi.

THY\'DEN DÜNYA DEVLERİNE DAVET

THY Yönetim Kurulu Başkanı M. İlker Aycı tarafından Eurasia Airshow Airlines CEO Summit\'e 31 Star Alliance üyesi havayolu şirketi de resmi olarak davet edildi. Bunlar; Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, All Nippon Airways (ANA), Asiana Airlines, Austrian Airlines, Avianca, Avianca Brasil, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, Swiss, TAP Air Portugal, Thai Airways International, United, Qatar Airways, Emirates, Air Pakistan ve Yamal Airlines.

ANTALYA SEMALARINDA GÖRSEL ŞÖLEN

Eurasia Airshow\'da Türkiye\'de bir ilk olarak çok uluslu uçuş gösterileri gerçekleştirilecek. Birçok ülkenin yıldız uçuş ekipleri heyecanlı gösteriler yapacak. Belçikalı Bronco Team, Air Benders, Artur Kielak, Dario Costa gibi önemli uçuş gösterilerinin gerçekleşeceği Eurasia Airshow\'da, farklı ülkelerin askeri ve sivil uçuş takımlarını ağırlamak üzere de görüşmeler devam ediyor. Beş gün boyunca 100\'ü aşkın ticari, sivil ve aerobatik uçuş gösterisi gerçekleştirilecek.

TÜRK YILDIZLARI VE SOLOTÜRK

Türkiye\'den Türk Yıldızları ve Solotürk başta olmak üzere askeri uçuş ekipleri Krila Oluje (Hırvatistan), MIG-29 (Polonya), Gripen (Çekya), SU-35 (Rusya) gösteri yapacak. Ayrıca Rusya\'dan MIG-35, İngiltere\'den Eurofighter ve İtalya Hava Kuvvetleri\'nden de F-35 savaş uçağının gösterisi için görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler olumlu neticelendiği takdirde, ABD\'ye siparişi verilen ve 2019 yılından itibaren Türk Hava Kuvvetleri\'ne teslim edilmeye başlanacak F-35 savaş uçağı, Türkiye\'de ilk kez Eurasia Air Show kapsamında, Antalya semalarında görülecek. Türkiye\'den Hürkuş-TAI ve T-129 ATAK helikopterinin yanı sıra yine dünyanın birçok ülkesinden hem sivil hem de askeri hava araçlarıyla alakalı katılım görüşmeleri sürdürülüyor.

GÖSTERİ UÇUŞLARINA ÖZEL EKİP

Airshow\'ların en kritik süreçlerinden biri olan Flight Management ekibinde sadece bu süreç için konsantre tamamen ayrı çalışan bir ekip olacak. Bu ekip, yurtdışı yazışmaların yanı sıra beş gün boyunca gerçekleştirecek uçuş gösterilerinin sıfırdan kurgusu, saat slot ayarlamaları, DHMİ seyrüsefer departmanıyla notam yayınlanması, uçak parkları emniyeti gibi konulardaki çalışmaları yürütüyor. Bu süreçte İrlandalı Perttu Karivalo (Flying Display Director) danışmanlık yapacak.

GENÇ NESİL İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Türkiye\'de sürekli hale getirilmesi hedeflenen Airshow ile özellikle genç neslin havacılığa bakış açısını geliştirmek ve internet ortamının ötesinde bir yerde göremeyecekleri uçaklara dokunmaları ve katma değeri yüksek sektörün gelecekte bir parçası olmak için karar verebilecekleri bir etkinlik hedefleniyor. Bunun için de Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla tüm Türkiye\'de ilgili kurum ve kuruluşlardaki gençlerin de fuara katılımı sağlanacak.

HAVACILIĞIN DEVLERİ KATILIYOR

Eurasia Airshow\'a dünyanın en büyükleri Boeing, Airbus gibi firmaların yanı sıra çok sayıda firma ve kuruluş katılıyor. Bunlar; Thales, Rossoboronexport, United Aircraft Corporation, Rostec, Jordan Airmotive, 405, KAI, Ge Aviation, Leonardo, BAE Systems, Antonov, UkroBoronprom, Ata Airline, Irkut, United Engine Corporation, Honeywell, Ga Telesis, ACTC, Nordstar, Yamal Air, DHL, Wencor, Rolls Royce, Amphenol, Glen Air, Qatar Airways, Dassault Systemes, Sukhoi, Aselsan, Havelsan, TAI, Roketsan, İŞBİR, Aspilsan, THY, Pegasus, Onur Air, Sun Express, Corendon, HAVAŞ, Çelebi Aviation, Bayraktar, TGS, THY Teknik, TCI, TSI, TAV, SHGM, ICF, IGA, TAV, Otonom, SDT, TEI, STM, Alp Aviation, Alp Technic, Nicomatic, Milsoft, Metyx, Emse Müh, Havasan, Meteksan, FL Service, OSSA, AKSA, Aviation Parts, MyTechnic, TD Team, Termoplast, Deram Flight, Kita Logistics, Empate, Eker Havacılık, Genel Havacılık, MNG Jet, MNG Air, Küçükpazarlı, Onur Müh., TATCA, TALPA, UTED, Turkish Engine Center, TÜRKSAT, TÜBİTAK, YEPSAN, Turkish Cargo, Makine Kimya Endüstrisi, Katmerciler, BMC, Best Grup, Nurus, Kale Aero, AG Havacılık, IC Terra, Gentex-Norbo, BLC Aviation, Vestel, BNA, Btech, Savronik, Türk Hava Kurumu, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Augmea, Denge, Repkon ve GTTSC.

28- 29 NİSAN HALK GÜNLERİ

25 Nisan saat 10.00\'da resmi açılışı yapılacak Eurasia Airshow\'un ilk üç günü ticari olup profesyonel ziyaretleri ağırlayacak. Son iki günü halk günü olarak planlanan fuar, havacılık tutkusu olan bütün ziyaretçilerine kapılarını açıyor. 100 bini profesyonel toplamda 500 bin ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor. Airshow için Biletix üzerinden de son iki gün için bilet satışları başladı. Fuar bilet fiyatları 1 günlük tam 25 TL+KDV / öğrenci ise 20 TL. 2 günlük tam 40 TL+KDV/ öğrenci 30 TL olacak.

BİLET GELİRLERİNİN YÜZDE 10\'U KARTAL VAKFI\'NA

Bilet satış gelirlerinin yüzde 10\'u vazife maluliyeti kapsamında, şehit olan veya hayatını kaybeden, sakat kalan Türk Hava Kuvvetleri\'ne mensup subay, astsubay ve sivil memurların kendileri, eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları anne, baba ve kardeşlerinin sosyal, ekonomik gereksinimleri ve çocuklarının eğitimi konusunda dayanışma sağlamak amacıyla kurulan Kartal Vakfı\'na bağışlanacak.



