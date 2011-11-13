-Dünya Halter Şampiyonası sona erdi PARİS (A.A) - 13.11.2011 - Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan Büyükler Dünya Halter Şampiyonası erkekler artı 105 kilo müsabakasıyla sona erdi. İranlı sporcu Behdad Salimikordasiabi koparma, silkme ve toplamda dünya şampiyonluğuna ulaşırken, koparmada ayrıca dünya rekorunu da kırdı. İranlı Behdad Salimikordasiabi koparma müsabakasındaki ilk hakkında 201, ikinci hakkında 209 kiloluk kaldırışları gerçekleştirdikten sonra, üçüncü hakkında 214 kiloyla dünya rekorunu denedi. Bu ağırlığı da kaldırmayı başaran Salimikordasiabi dünya rekoru kırarak şampiyonluğa ulaştı. Koparmada gümüş madalyayı Ukraynalı İhor Shymechko 200 kiloluk kaldırışıyla kazanırken, İranlı Sajjad Anoushiravani 198 kiloyla bronz madalyanın sahibi oldu. Behdad Salimikordasiabi silkmede de 250 kiloluk kaldırışıyla dünya şampiyonu olurken, Sajjad Anoushiravani Hamlabad 241 kiloluk kaldırışıyla ve tartı avantajıyla gümüş madalya kazandı. Bronz madalya ise 241 kiloluk kaldırışıyla Güney Koreli Sang Guen Jeon'un oldu. Toplamda ise İranlı Behdad Salimikordasiabi 464 kiloyla üçüncü altın madalyasını kazandı. Bu sıkletteki diğer İranlı sporcu Sajjad Anoushiravani Hamlabad 439 kiloyla gümüş, Güney Koreli Sang Guen Jeon ise 433 kiloyla bronz madalya aldı. Dünya Halter Şampiyonası bu müsabakanın ardından düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi.