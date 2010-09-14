-DÜNYA HALTER ŞAMPİYONASI ANTALYA'DA ANTALYA (A.A) - 14.09.2010 - Halter Federasyonu Başkanı Hasan Akkuş, Dünya Basketbol Şampiyonası'nda erkeklerde ilk 6, bayanlarda ise ilk 3 içinde yer alacaklarına inandığını söyledi. Antalya'da 16-26 Eylül arasında yapılacak Dünya Halter Şampiyonası öncesinde teknik toplantılar sürerken, kafileler de Antalya'ya gelmeye başladı. Halter Federasyonu Başkanı Hasan Akkuş, Türkiye'nin evsahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonanın tüm hazırlıklarının tamamlandığını belirtti. Şampiyonanın 16 Eylül'de düzenlenecek seremoniyle start alacağını anlatan Akkuş, müsabakaların da 17-26 Eylül tarihleri arasında yapılacağını dile getirdi. Şampiyonaya katılımın ''rekor seviyede'' olduğuna işaret eden Akkuş, ''86 ülkeden 1200 civarında katılımcı var. Son zamanlarda yapılan en büyük şampiyona niteliğinde. Bu şampiyonadan federasyon olarak yüzümüzün akıyla çıkmayı istiyoruz'' dedi. Akkuş, organizasyona şu ana kadar gelen tepkilerin olumlu olduğunu, Türkiye'nin hem sportif anlamda, hem de organizasyon konusunda başarılı olmak için elinden geleni yaptığını ifade etti. Şampiyonanın 2012 Londra Olimpiyatları için kota müsabakalarının ilki olduğuna da değinen Akkuş, burada başarılı olmanın çok önemli olduğunu kaydetti. Halter Milli Takımı'nın uzun süredir yoğun antrenman temposunda çalıştığını aktaran Akkuş, şöyle devam etti: ''Bayanlarda 4 sporcudan madalya bekliyoruz. 48 kilo yarışması 17 Eylül'de ve burada 2 sporcumuz yarışacak. Umuyorum ikisi de madalya alır. Bunlardan birisi altın olursa çok güzel olur. 53 kiloda Aylin Daşçı, 63 kiloda Sibel Şimşek madalyaya yakın. Erkeklerde 3 sporcudan madalya bekliyoruz. Aynı zamanda takım halinde de başarılı olmak istiyoruz. Çünkü olimpiyat kotasını takım puanı etkiliyor. Madalya alan, almayan sporcularımızın hepsinin takım puanına katkısı olacaktır. Erkeklerde ilk 6 içinde, bayanlarda da ilk 3 içinde yer alacağımızı düşünüyorum. Bu, ilk kota müsabakasında oldukça tatmin edici bir sonuç.'' -DOPİNGLE MÜCADELE- Hasan Akkuş, halter sporunun geçmiş yıllarda hep dopingle birlikte anıldığını, göreve gelmelerinin ardından öncelikle bu konuda çalışmaya başladıklarını anlattı. Türkiye Halter Federasyonu'nun isminin ''doping'' ile birlikte anılmaması için yoğun çaba sarf ettiklerine değinen Akkuş, bu amaçla sporcular, antrenörler ve kulüp yöneticilerine yönelik eğitim programları düzenlediklerini söyledi. Hasan Akkuş, bunun yanı sıra yoğun bir kontrol uygulaması yaptıklarını da vurgulayarak, ''Her ulusal müsabakada doping kontrolü alıyoruz. Bunun yanında müsabaka dışı zamanlarda da sporcularımızı kontrole tabi tutuyoruz. Yaptığımız çalışmalarla Türkiye, dopingle mücadelede örnek gösterilen bir ülke haline geldi'' dedi. Akkuş, uluslararası halterin hala dopingle ilgili problemleri olduğunu belirterek, dopingle ülkelerin kendi başına mücadele etmesinin de yeterli olmadığına işaret etti. Uluslararası yarışmaların aynı zamanda uluslararası rekabet anlamına geldiğine de değinen Akkuş, şöyle konuştu: ''Sonuçta yarışıyorsunuz. Federasyonumuz uluslararası alanda yeni doping protokollerinin geliştirilmesi konusunda sürekli gündemde yer aldı. Birkaç ay önce uluslararası federasyonda antidoping komisyonu oluşturuldu. Bu komisyona ben de seçildim. Bu komisyonda da çalışmalarımız devam ediyor. Önerimiz, kendi ülkelerimizde yaptığımız çalışmaların diğer ülkelere de yansıtılması şeklindeydi. Doping sorununun bu tür çalışmalarla günden güne azalacağını düşünüyorum.''