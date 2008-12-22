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Dünya

Dünya Güzeli, uğradığı tecavüzü film yapıyor

İsrailli eski Dünya Güzeli Linor Abargil, 10 yıl önce uğradığı tecavüzün konu edildiği belgeselde oynadı

22 Aralık 2008 02:00

Dünya güzeli seçilmeden 7 hafta önce uğradığı tecavüz sırasında hayatını kaybetme tehlikesi geçiren İsrailli model Linor Abargil (28), kadın kurbanlar ırz düşmanlarının peşini bırakmasın diye kendi öyküsünü anlatan bir belgeselde oynuyor

Olaydan on yıl sonra suçun işlendiği yere gidip tecavüz gününü tekrar yaşayan İsrailli model,"Bu belgeseli 10 yıl önce yapsaydım, kurban gibi görülürdüm" dedi.

Ünlü aktör Gregory Peck’in 50 yaşındaki kızı Cecilia Peck’in yönettiği filmde Abargil, tecavüzü şöyle anlatıyor: İtalya’da moda defilelerinde çalışırken sıkılan ve İsrail’e dönmeye karar veren model kız Milano’da bir seyahat acentasına gidiyor; Roma’ya uçaklarda yer bulamayınca seyahat acentasındaki Uri Schlomo’nun otomobiliyle gitme teklifini kabul ediyor.

Şehir dışında BMW’sini durduran Uri Schlomo, genç kıza çektiği bıçağı saplarken ağzını ve kollarını bantlıyor. Saldırgan model kıza tecavüz ettikten sonra kafasına plastik torba geçirip iple boğmaya kalkışıyor.

Ertesi gün genç model, İtalyan polisine başvuruyor ama sorgulaması yapılan Schlomo serbest bırakılıyor. İsrailli dedektifler devreye girerek İsrail’e seyahat eden saldırganı tutukluyorlar. Sonuçta saldırgana 16 yıl hapis cezası veriliyor.

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