-DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI'NIN ARDINDAN MOSKOVA (A.A) - 13.09.2010 - Güreş Federasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak, Rusya'nın başkenti Moskova'da dün sona eren Dünya Güreş Şampiyonası'nın ardından yaptığı açıklamada, ''Grekoromen stilde standardımızı koruduk. Fakat serbest stilde büyük eksiklerimiz olduğunu da gördük'' dedi. Grekoromen Milli Takımı'nın evsahibi Rusya'nın ardından takım halinde ikinciliği aldığını hatırlatan Osman Aşkın Bak, ''Geçen yıl Danimarka'da takım halinde şampiyon olmuştuk. Fakat Rusya'da, evsahibi ülkenin elinden takım birinciliğini almak çok zordu. Rıza Kayaalp'in bir anlık gafleti sonucunda çok rahat kazanabileceği bir müsabakayı kaybederek belki de altın madalyadan olmasına, Nazmi Avluca gibi bir şampiyonumuzun geçirdiği ameliyatın da etkisiyle madalya çıkaramamasına rağmen, takım halinde ikinciliği elde ettik. Bunu ciddi bir başarı olarak görüyorum. Grekoromen stilde dünyanın en önemli takımlarından birine sahip olduğumuzu bir kez daha kanıtlamış, standardımızı da korumuş olduk'' diye konuştu. Osman Aşkın Bak, Serbest Güreş Milli Takımı'nın şampiyonayı madalya kazanamadan, 18. sırada tamamlamasının ise üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: ''Şu bir gerçek ki; serbest stilde önemli eksiklerimiz var. Teknik konularda yorum yapmayı çok fazla doğru bulmuyorum. Fakat takımda, bazı sıkletlerde kan değişikliğine ihtiyaç olabileceğini düşünüyorum. Bunun dışında nerelerde hatalar yaptığımızı, teknik heyetimizle birlikte oturup tartışacağız. Hemen bugünden başlayarak da bu hataları gidermeye çalışacağız.'' Başkan Bak, 2011 yılında İstanbul'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda hem grekoromen hem de serbest stilde çok daha başarılı olacaklarına inandığını dile getirerek, ''2006'da Çin'in Guangzhou kentindeki dünya şampiyonasından da madalya alamadan dönmüştük. Fakat bir sonraki yıl takım halinde ikinci, geçen yıl da dördüncü olduk. Türkiye bir güreş ülkesidir ve bu gibi sıkıntılı günlerden kendisini çok kısa zamanda kurtarabilecek potansiyele sahiptir'' diyerek sözlerini tamamladı.