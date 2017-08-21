Dünya Güreş Şampiyonası'nda Metehan Başar çeyrek finalde
PARİS, (DHA) -
Dünya Güreş Şampiyonası'nda 85 kiloda mindere çıkan Greko-Romencimiz -Metehan Başar 1/8 turunda karşılaştığı Bulgar rakibi Nikolay Nikolaev Bayryakov'u 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi
21 Ağustos 2017 17:39
PARİS, (DHA) -
Dünya Güreş Şampiyonası\'nda 85 kiloda mindere çıkan Greko-Romencimiz -Metehan Başar 1/8 turunda karşılaştığı Bulgar rakibi Nikolay Nikolaev Bayryakov\'u 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
(FOTOĞRAFLI)
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