Dünya Güreş Şampiyonası'nda bir gümüş bir bronz madalya

Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda milli sporcu Yasemin Adar, gümüş madalya aldı.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun beşinci gününde son dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar, 76 kilo finalinde ABD'li Adeline Maria Gray ile karşılaştı.
Rakibine 13-1 mağlup olan Yasemin Adar, şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.
Yasemin Adar, ilk turda Azerbaycanlı Sabira Aliyeva'yı 10-0, çeyrek finalde Japon rakibi Hiroe Minagawa Suzuki'yi 7-0, yarı finalde ise Macar Zsanett Nemeth'i 9-1 ile geçerek finale yükselmişti.
Geçen yıl Fransa'nın başkenti Paris'teki Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasemin Adar, dünya şampiyonu ilk kadın Türk güreşçi unvanını elde etmişti.