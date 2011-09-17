-Dünya Güreş Şampiyonası yarın sona erecek İSTANBUL (A.A) - 17.09.2011 - İstanbul'da 12 Eylül Pazartesi günü 105 ülkeden, 858 sporcunun katılımıyla başlayan 2011 Dünya Güreş Şampiyonası yarın sona erecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki şampiyonanın son gününde, serbest stilde 66, 74 ve 120 kilolarda karşılaşmalar yapılacak. Türkiye'yi 66 kiloda Ramazan Şahin, 74 kiloda Batuhan Demirçin, 120 kiloda Fatih Çakıroğlu temsil edecek. Şampiyona, yarın saat 19.30'da başlayacak final karşılaşmalarının ardından yapılacak kapanış töreniyle son bulacak.