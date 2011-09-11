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Spor

Dünya Güreş Şampiyonası yarın İstanbul'da başlıyor İSTANBUL (A.A)

11 Eylül 2011 14:34

-Dünya Güreş Şampiyonası yarın İstanbul'da başlıyor İSTANBUL (A.A) - 11.09.2011 - 2011 Dünya Güreş Şampiyonası yarın İstanbul'da başlayacak.  Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki müsabakalara, 105 ülkeden 858 güreşçi kayıt yaptırdı. Ülkelerin, her sıklette en çok 1 sporcu ile katılabildikleri şampiyonada grekoromen ve serbest stillerde 325'er, bayanlarda 208 sporcu mindere çıkacak.  Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Azerbaycan, Belarus, Çin, Senegal, Kazakistan, Japonya ve Ukrayna tüm sıkletlerde mücadele edecek. Amerikan Samuası, Mikronezya, Palu, Fildişi Sahili, Nikaragua ve Panama 1'er sporcuyla şampiyonada temsil ediliyor. Son dönemde dış politikada gerilim yaşanan İsrail'den, grekoromen ve serbest stillerde 2'şer, bayanlarda da 1 sporcu müsabakalar için kayıt yaptırdı.   Grekoromen ve serbest sitilde tüm sıkletlerde ilk 6'ya giren sporcular 2012 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek. Bayanlarda ise Olimpiyatlarda müsabakalar 48, 55, 63 ve artı 72 kilolarda yapıldığı için yalnızca bu sıkletlerde ilk 6'ya giren sporcular Londra Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde edecek.   Bayanlar 63 kiloda ''Elif Jale Yeşilırmak'' adını alarak Türk vatandaşlığına geçen Rus asıllı Rekvava Yulya ilk kez Türkiye adına mindere çıkacak.  Şampiyonanın bilet fiyatları 5 lira olarak belirlenirken, şampiyona gelirleri açlıkla mücadele için Somali'ye gönderilecek. Şampiyonanın açılış töreni 12 Eylül Pazartesi günü saat 18.30'da, kapanış töreni ise 18 Eylül Pazar günü saat 22.00'de yapılacak.

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