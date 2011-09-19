-Dünya Güreş Şampiyonası sona erdi İSTANBUL (A.A) - 18.09.2011 - İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2011 Dünya Güreş Şampiyonası, madalya ve kapanış töreniyle sona erdi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda 105 ülkeden 858 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonun sonunda kupa ve madalya törenin ardından, Güreş Federasyonları Birliği (FILA) bayrağı gönderden indirildi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Bekir Çeker, bayrağı, FILA Başkanı Raphael Martinetti'ye, Martinett'i de 2013'te organizasyonu düzenleyecek Macaristan heyeti adına Csaba Hegedüs'e teslim etti. Kapanış töreni çerçevesinde, Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan ''Osmanlı kıyafetleri'' defilesi, ünlü mankenlerce, töreni izleyen yerli ve yabancı güreşseverlerin beğenisine sunuldu. Organizasyonda görev alan gönüllülere plaket verildi. Bugün yapılan müsabakalarda Türk güreşçilerin finale çıkamaması nedeniyle tribünler büyük ölçüde boşalırken, şarkıcı Alişan, gecenin sonunda bir konser verdi. Salonda kalan dinleyicileri selamlayan Alişan, ''Türk sporcular galiba bugün madalya kazanamamış. Bundan sonraki organizasyonda daha iyi sonuçlar almayı diliyorum. Burada madalya kazanan tüm sporcuları tebrik ediyorum'' dedi. Alişan, kendisini dinlemek için salonda kalan İranlı güreşseverleri ve sporcuları başarıları dolayısıyla ayrıca tebrik etti. İranlı güreşseverler de Alişan'a büyük ilgi gösterdi.