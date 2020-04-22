Dünya Günü, pandeminin gölgesinde kutlanıyor

Modern çevreci hareketin 50'inci yıl dönümü Dünya Günü bugün kutlanıyor. Arama motoru Google de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının gölgesinde kutlanan bu özel gün için hareketli bir doodle oluşturdu.

Dünya Günü, ilk olarak San Francisco'da 1969 yılında düzenlenen UNESCO Dünya Konferansı'nda John McConnell tarafından dünyanın karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıktı.

John McConnell, ilk olarak Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart’ı önerdi.

Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson'un desteği ile ve Denis Hayes’in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçti. Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katıldı ve ABD'nin ilk ‘Temiz Hava Yasası’ ve ‘Temiz Su Yasaları’ hazırlandı.

1990'dan itibaren ise Dünya Günü, ABD'yi aşan ve uluslararası çapta kutlanan bir güne dönüştü.

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle yıllardır dünya genelinde toplanmalarla kutlanan Dünya Günü, bu yıl sanal ortama taşındı. Geleneksel ağaç ekimi, orman temizliği gibi dışarı alan aktiviteleri bu yıl yapılamayacak.