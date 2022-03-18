Dünya Gıda Programı: Ukrayna'daki savaş, açlık ve kıtlık getirebilir

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu gıda fiyat artışının, dünyanın bazı bölgelerinde açlık, kıtlık ve yetersiz beslenmeyi tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

BM'nin Cenevre ofisindeki basın toplantısında konuşan WFP Acil Durum Koordinatörü Jakob Kern ve BM Özel Raportörü Michael Fakhri Ukrayna'daki son durumu değerlendirdi.

Rusya ve Ukrayna'nın dünyanın en büyük 5 tahıl ihracatçısı arasında yer aldığını vurgulayan Fakhri, "Bu ülkelerle küresel zirai ticaret 1,8 trilyon ABD dolarını bulduğu için küresel gıda güvenliği tehlike altındadır" ifadesini kullandı.

"Rusya ve Ukrayna'da ekim sezonunun başlamak üzere olması nedeniyle tedarikte uzun dönemli aksamadan endişe etmekteyim"

Fakhri, Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu gıda fiyatı artışının olumsuz etkilerinin, buğday ithalatının yüzde 60'ından fazlasını bu ülkelerden yapan Mısır, Türkiye, Bangladeş, İran, Lübnan, Tunus, Yemen ve Pakistan'da hissedilmeye başlandığının altını çizerek, "Rusya ve Ukrayna'da ekim sezonunun başlamak üzere olması nedeniyle tedarikte uzun dönemli aksamadan endişe etmekteyim" dedi.