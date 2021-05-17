Dünya Gıda Programı'ndan Gazze'ye 46 milyon dolarlık yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail'in hava saldırıları nedeniyle bir hafta içinde 200'e yakın Filistinlinin hayatını kaybettiği, Gazze'de 51 bin kişi için acil yardım gönderdiğini ve bölgedeki çalışmaları için 46 milyon dolar yardım beklediğini açıkladı.

France24'te yer alan habere göre, Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 200'ü geçtiği belirtilirken WFP ülke direktörü Samer AbdelJaber bir açıklama yayımlayarak "Evini kaybeden ya da kaçmak zorunda kalan insanların gıdaya ihtiyacı var" dedi.

WFP, düzenli olarak Gazze'de 260 bin kişiye gıda yardımında bulunuyor. Gazze'de yüzde 53'ün yoksulluk içinde yaşadığı belirtiliyor.

WFP, Gazze'deki son olayların ardından gelecek altı ay boyunca gıda yardımının sürdürülmesi için 31.8 milyon dolara ihtiyaçları olduğunu ve gelecek üç ay Gazze'de 160 bin kişiye, Batı Şeria'da 60 bin kişiye acil yardım için 14 milyon dolara ihtiyaç olduğunu duyurdu.

WFP olarak maddi bağış beklediklerini söyleyen AbdelJaber "Gıda ulaştırmanın en hızlı ve en verimli yolu nakit yoluyla olur" dedi.

Gazze'de an itibariyle marketlerin açık olduğunu ve gıdaya erişimin olduğunu söyleyen AbdelJaber, yolların kapatılması nedeniyle yakın zaman içinde sorunlar yaşanabileceği, gıda fiyatlarının artabileceğini belirtti.

WFP Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Corinne Fleischer "Gazze'deki insanlar bu zamana kadar zaten zor yaşıyor, masalarına koyacak yemek bulmakta zorlanıyordu" dedi.