Dünya Gıda Programı, fonların yetersiz kalması nedeniyle Yemen'de milyonlarca insana ulaştırdığı yardımı kısacak

Dünya Gıda Programı (WFP), fonlarının yetersiz kalması gerekçesiyle Yemen’de yardıma ihtiyacı olan 8 milyon insana gıda yardımını kısmak zorunda kaldı.

BBC’de yer alan habere göre, WFP, Yemen’de savaş nedeniyle zor durumda olan milyonlarca insanın ocak ayından sonra günlük aldıkları yardım gıdasının yarısını alabileceğini söyledi.

Açlık durumuna girme riskinde olan beş milyon Yemenliyle, tam kapasite gıda yardımı yapılmaya devam edecek.

WFP, gıda stoklarının tehlikeli dercede düşük olduğunu da belirtti.

BM, Yemen için bu yıl 3.85 milyar dolar yardıma ihtiyaç olduğunu belirtirken bağışçılardan toplam 2.32 milyar dolar toplanmıştı.

WFP’nin zor durumdaki Yemenlilere yardımı sürdürebilmek için mayıs ayına kadar 813 milyon dolara ihtiyacı var.