T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dünya Gıda Günü'nde pilav üstü tavuk ikramı

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, 16 Ekim Dünya Gıda Günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi kentte 2 ayrı noktada bin 500 kişiye pilav üstü tavuk dağıttı

16 Ekim 2017 18:48

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, 16 Ekim Dünya Gıda Günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi kentte 2 ayrı noktada bin 500 kişiye pilav üstü tavuk dağıttı.
Büyükşehir Belediyesi, 16 Ekim Dünya Gıda Günü nedeniyle, \'Sağlıklı gıda, sağlıklı insan, sağlıklı toplum\' sloganıyla kentte etkinlik düzenledi. Merkez Sur ve Bağlar ilçelerinde stantlar kuran belediye ekipleri, burada halka sağlıklı gıda ve sağlıklı yaşam konusunda bilgiler vererek broşürler dağıttı. Kentte gıda tüketiminde beyaz bayraklı ürünlerinin tüketilmesi konusunda bilgi verilirken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Faysal Hatipoğlu, 2017 yılında gıda denetimleri sırasında kentte yaklaşık 4 ton son kullanma tarihi geçmiş ürünün imha edildiğini söyledi. Hatipoğlu, Dünya Gıda Günü nedeniyle iki ilçede yaklaşık bin 500 kişiye pilav üstü tavuk dağıttıklarını da söyledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Canan ALTINTAŞ Serdar SUNARDİYARBAKIR DHA DİYARBAKIREkim Dünya Gıda GünüBüyükşehir BelediyesiMerkez SurBağlarKentteDiyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Faysal HatipoğluHatipoğlu Dünya Gıda Günü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24