Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs görülen kişi sayısı 6 milyon 150 bini aştı

Dünya genelinde tespit edilen toplam yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 6 milyon 159 bin 953'e ulaştı.

Yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 371 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 2 milyon 738 bin 179 kişi iyileşti.

Dünyanın farklı ülkelerinde toplam 3 milyondan fazla aktif vaka olduğunu belirtildi.

En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 816 bin 820 kişide Covid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 105 bin 557 kişi öldü.

Vaka sayısı 20 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (499 bin 966), Rusya (396 bin 575), İspanya (286 bin 308), Britanya (271 bin 222), İtalya (232 bin 664), Fransa (188 bin 625), Almanya (183 bin 294), Hindistan (181 bin 827), Türkiye (163 bin 103), Peru (155 bin 671), İran (148 bin 950), Şili (94 bin 858), Kanada (90 bin 190), Meksika (87 bin 512), Suudi Arabistan (83 bin 384), Çin (84 bin 1), Pakistan (69 bin 496), Belçika (58 bin 186), Katar (55 bin 262), Hollanda (46 bin 257), Bangladeş (44 bin 608), Belarus (41 bin 658), Ekvador (38 bin 571), İsveç (37 bin 113), Singapur (34 bin 366), Birleşik Arap Emirlikleri (33 bin 896), Portekiz (32 bin 203), Güney Afrika (30 bin 967), İsviçre (30 bin 845), Kolombiya (28 bin 236), Kuveyt (26 bin 192), Endonezya (25 bin 773), İrlanda (24 bin 929), Polonya (23 bin 571), Mısır (23 bin 449) ve Ukrayna (23 bin 204)"