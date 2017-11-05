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Dünya

Dünya genelinde tsunami önlemleri alınıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Kasım (DHA) - Portekiz, tsunami tehlikesini azaltmak ve kontrol altına almak için harekete geçerken, BM tsunamiye karşı en büyük silahın eğitim olduğunu açıkladı

05 Kasım 2017 13:26

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Kasım (DHA) - Portekiz, tsunami tehlikesini azaltmak ve kontrol altına almak için harekete geçerken, BM tsunamiye karşı en büyük silahın eğitim olduğunu açıkladı.
Portekiz hükümeti 21 Kasım\'da Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi\'ni açmaya hazırlanıyor. Merkez, 1775 yılında Lizbon kentinde büyük etki yaratmış olan deprem ve tsunami bölgesini denetleyecek ve Avrupa\'nın tsunami riski taşıyan bölgelerini uyaracak. Portekiz\'in bu önlemini destekleyen BM Sekreteri Özel Temsilcisi Robert Glasser, \"2004 yılında Hint Okyanusu\'nda gerçekleşen tsunami felaketi, erken uyarı sistemlerinin önemini gösterdi\" dedi.
Portekiz\'in önergesinden sonra tsunami tehlikesini tartışmak için New York\'ta düzenlenen BM Üst Düzey Paneli\'ne felaket riski taşıyan Şili, Japonya, Endonezya ve Maldivler dahil olmak üzere, dünyanın çeşitli yerlerinden birçok temsilci katıldı. Panele başkanlık yapan Robert Glasser konuyla ilgili, \"Tsunami nadir oluşan bir felaket fakat son 25 yılda tsunamiler yüzünden 11 milyon insan hayatında büyük değişiklikler yaşadı ve 250 bin kişi hayatını kaybetti\" dedi.
Tartışmanın açılışını yapan BM Genel Sekreter Yarımcısı Amina J. Mohammad, tsunamilerin insan hayatları ve devlet yönetimleri üzerindeki etkisine dikkat çekti. Mohammad, \"Son zamanlarda Karayipler, Bangladeş, Hindistan ve Nepal\'de gelişen olaylar ışığında, milyonlarca insanın temel ihtiyaçlarını karşılayamaması, sürekli gelişimin olmadığını gösterir. Gelişimden elde edilen değişimler sıklıkla yok edilirse, sosyal ve ekonomik dengeyi korumak zorlaşır. Acilen felaketleri kontrol altına almak yerine onları önlemek için çalışmalara başlamamız gerekiyor\" dedi.
Bir saat süren panelde daha fazla hayat kurtarmak ve felaketleri önleyebilmek adına temsilciler erken uyarı sistemlerinin ve tahliye prosedürlerinin önemini vurguladı. Robert Glasser eğitim gücünün ve insan merkezli uyarı sistemlerinin felaket sırasında savunmasız olan çocuklar, kadınlar ve yaşlılara daha fazla yardım edebileceğinin altını çizdi.

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