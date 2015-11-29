Dünya genelinde iklim protestosu



Paris'teki İklim Konferansı öncesinde Sydney, Berlin, Londra, New York ve Sao Paulo'nun da aralarında bulunduğu birçok kentte çevreciler gösteriler düzenledi.

Dünya genelinde 2 binden fazla yerde düzenlenen gösterilerle İklim Konferansı katılımcıları üzerinde baskı oluşturulmak istendi. Göstericiler, 140 devlet ve hükümet başkanın katılacağı zirve ile ilgili olarak 'B planı yok', 'Elektrik için ormanların yokolmasına hayır' yazılı dövizler taşıdı. Hong Kong'da çevreciler buzulların eridiğine dikkat çekerken, Seul'deki göstericiler sokaklarda dans ederek iklimin korunmasına dikkat çekmeye çalıştı.

Avustralya'da düzenlenen gösterilere 45 bin civarında kişinin katıldığı bildirildi. Polisin verdiği bilgiye göre Berlin'de 5 bin kişi gösteri yaptı. İki hafta önce radikal İslamcıların saldırılarına maruz kalan Paris'te çevreciler iklimin korunması çağrısında bulunarak, 20 bin ayakkabıyı Cumhuriyet Meydanı önüne yerleştirdi. Çevreciler böylece Paris saldırılarından bu yana uygulanan gösteri düzenleme yasağını da protesto etti. Fransa hükümeti olağanüstü hal uygulamasına dayanarak, yaklaşık 24 çevreciye ev hapsi cezası verildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, söz konusu kişilerin, İklim Konferansı'nı bahane ederek şiddete başvuracakları bir protesto gösterisi düzenleyeceği istihbaratının alındığını belirtti.