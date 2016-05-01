Dünya genelinde en fazla mesai yapan ülke Türkiye

OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü/ İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı) verilerine dünya genelinde en fazla mesai yapan ülkenin Türkiye. Rapora göre, haftalık 50 saat ve üzerinde çalışanların oranının yüzde 41 olduğu Türkiye'yi, yüzde 29 ile Meksika ve yaklaşık yüzde 17 ile İsrail takip etti.

Milliyet'ten Cem Kılıç’ın rapordan aktardıklarına göre, iş-yaşam dengesi sıralamasında da Türkiye en son sırada yer aldı. Yıllık olarak bakıldığında OECD ortalaması çalışma süresi 1765 saat olarak belirlenmesine rağmen Türkiye’de toplam çalışma süresi 1855 saat.

Asgari ücrette artış alım gücünü etkilemedi

Asgari ücret 2016 itibarıyla net 1300 TL olurken, ücret yıllık olarak belirlendi. Dolayısıyla 1 Temmuz’da rakam değişmeyecek asgari ücrette 2003’ten bu yana reel olarak yüzde 69.49; kümülatif olarak yüzde 407.6 oranında artış gerçekleşti.

Asgari ücret 2016 itibarıyla net 1300 TL olurken, yıllık olarak belirlendi. Asgari ücrette 2003’ten bu yana reel olarak yüzde 69.49; kümülatif olarak yüzde 407.6 oranında artış gerçekleşti.

EUROSTAT’ın (Avrupa İstatistik Ofisi) Ocak 2016 verilerine göre Türkiye 517 euro ile Portekiz, Yunanistan, Malta, İspanya ve Slovenya gibi AB üyesi ülkelerin de içinde bulunduğu asgari ücret düzeyi 500-1000 euro aralığında olan ülkeler seviyesine yükselmiş oldu. Asgari ücretteki artış Türkiye’yi bir üst gruba taşımış olsa da çalışanların satın alma gücü açısından ülkemiz kendi klasmanındaki ülkelerin gerisinde yer aldı.

Sendikalı çalışanların ücretleri, sendikalı olmayanlara göre yüzde 3040 daha fazla iken, sendikalaşma oranı, AB’de yüzde 23, OECD’de yüzde 17 Türkiye’de ise yüzde 11.9 oranında kaldı. Sendikalı işyeri sayısının da gittikçe azaldığı belirtiliyor.