Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 220 bini geçti

AFP haber ajansı, resmi kurumlardan alınan verilerle birlikte dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 4 milyon 227 bin 765 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

AFP’nin verilerine göre dünya genelinde 198 milyon 247 bin 50 Koronavirüs vakası kaydedildi. Vakaların çoğunun iyileştiği belirtildi.

AFP’nin verileri her ülkede resmi sağlık kurumlarının aktardığı kayıtlara dayanıyor. Başka organizasyonların istatistik verilerini kapsamıyor.

Dünya Sağlık Örgütü ise pandemide hayatını kaybedenlerin sayısının kaydedilenden 2-3 kat fazla olabileceğini tahmin ediyor.