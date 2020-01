Dünya genelinde 700 milyon 'çocuk gelin' var!

Son 10 yılın kadın hakları için düzenlenen en büyük konferansı olan Women Deliver, dün Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 150 ülkeden 5 bin delegenin katılımıyla başladı. Konferansta açıklanan rapora göre, dünya genelinde şu an 18 yaşından önce evlendirilmiş 700 milyon "çocuk gelin" bulunuyor. Bu kişilerin üçte biri ise 15 yaşından önce evlendirilmiş.

Milliyet'te yer alan habere göre, 16-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen konferans, kadın ve kız çocukların sağlığını ve haklarını iyileştirmek adına kurulan aynı adlı sivil toplum kuruluşu tarafından düzenleniyor. Konferansta 2030 yılına dek kadın haklarının geliştirilmesi adına neler yapılabileceğini masaya yatırırken, önde gelen katılımcılar bu soruya yanıt aradı. UN Women (Birleşmiş Milletler Kadın) Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka, "Hangi ülkeden gelirsek gelelim, tüm toplumlara var olan kadına karşı önyargıya değinmek önemli. Bu derin önyargıları sona erdirme konusunda yeterli yatırımı yapmadık. Kadınlara karşı ayrımcılık yapan tüm geleneksel yasaları gözden geçirmemiz lazım" dedi. Konferansı destekleyen Thomson Reuters Vakfı, kadın hakları ve sağlığının durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

- Her iki dakikada bir kadın hamilelik komplikasyonları nedeniyle ölüyor. Doğum sırasında gerçekleşen ölümlerin yüzde 90'ı gelişmekte olan ülkelerde meydana geliyor.

- Her yıl ortalama 3 milyon bebek doğum sırasında ölüyor.

- Her yıl 15 milyon kız çocuğu 18 yaşından önce evlendiriliyor. Bu da "her iki saniyede bir, bir çocuk gelin" anlamına geliyor. Dünyada şu an 18 yaşından önce evlendirilmiş 700 milyon "çocuk gelin" bulunuyor. Bu kişilerin üçte biri ise 15 yaşından önce evlendirilmiş. 15 yaşının altında çocuk doğuran kızların, doğum sırasında ölme riski, 20'li yaşlarında doğum yapanlara oranla beş kat daha fazla.

- Gelişmekte olan ülkelerde yaşayan 225 milyon kadın, aile planlaması ile tanışmamış. Bu da her yıl ortalama 74 milyon planlanmamış hamileliği beraberinde getirirken; 28 milyon planlanmamış doğum be 26 milyon kürtaj ile sonuçlanıyor.

- HIV taşıyan genç insanların yüzde 60'ı kadınlar. Sahra altı Afrika ülkelerinde bu oran yüzde 72'ye çıkıyor.

- Dört kadından biri hamilelik sırasında şiddete maruz kalıyor.