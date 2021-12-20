Dünya gazetesi: Asgari ücretteki vergi muafiyetinin kapsamı genişletilebilir

Ücretler üzerindeki gelir vergisi indiriminin asgari ücretle sınırlı tutulması üzerine başlayan tartışmalar sürerken, AK Parti kaynaklarından bununla ilgili önemli bir açıklama geldi.



Dünya gazetesinden Canan Sakarya'ya konuşan kaynaklar, asgari ücretteki vergi muafiyetinin kapsamının genişletilebileceğini belirterek, konunun Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AK Parti Meclis Grubu’nun katılacağı dar kapsamlı bir toplantıda ele alınacağını bildirdiler. Kaynaklar, konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da aktarılarak bir karar alınacağını vurguladılar.

Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını öngören torba kanun teklifinde işverenleri şok eden bir detay ortaya çıkmıştı.

Detaya göre, Çalışma Bakanlığı’nın açıklamasının aksine, teklifte asgari ücretin üzerinde elde edenlerin maaşlarından asgari ücret kadarlık kısmından vergi alınmayacağına ilişkin hüküm yer almadı. Birçok işveren, asgari ücretteki yüzde 50 artışa karşın, diğer çalışanlar için vergi avantajı getirileceği için artış oranına destek vermişti.