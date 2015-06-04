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Dünya

Dünya Gazeteler Birliği: Medya üzerindeki tehdit ve baskıya son verin

Dünyanın önde gelen gazeteci ve yazarları, Türkiye'de basın özgürlüğü için imza kampanyası başlattı

04 Haziran 2015 12:36

Türkiye’de basına yönelik artan baskılar, Dünya Gazeteler ve  Haber Yayımcıları Birliği’nin (WAN-IFRA) Washington’daki zirvesinde masaya yatırıldı.

120 ülkeden 36 bini aşkın medya kuruluşunu çatısı altında toplayan birliğin düzenlediği  kongreye  konuşmacı  olarak  davet edilen Zaman Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, hakkındaki yurt dışı yasağı nedeniyle video-konferans aracılığıyla katılmak zorunda kaldı. Dumanlı, iktidarın basın özgürlüğüne müdahalelerini, kendisi ve meslektaşlarına uyguladığı baskıları anlattı.

Zaman'da yer alan habere göre, daha sonra konuşan Alman Süddeutsche Zeitung Gazetesi Doğu Avrupa Temsilcisi Cathrin Kahlweit, “Bunları duyunca şok geçirdim, Dumanlı’nın konuşmasının ardından Doğu Avrupa medyasının sorunlarını anlatmaya utanıyorum” dedi. Dev  buluşmada basına yönelik  baskıları kınayan bir bildiri imzaya açıldı. Bazı ülkelerin ‘kınama’ çağrısı üzerine kaleme alınan bildiri, büyük destek gördü. Onlarca gazeteci, “Türkiye’de Gazetecileri Serbest Bırakın!  Hemen!” başlıklı bildiriye imza attı. Kampanyaya Endonezya’dan Kanada’ya, Nijerya’dan Arnavutluk’a dünyanın dört bir tarafından destek yağdı.

 

WAN-IFRA'da özgür basın için dev imza kampanyası

 

Türkiye'de son dönemde daha da artan basın özgürlüğü ihlalleri sebebiyle dev bir imza kampanyası başlatıldı. Dünyanın önemli gazetelerinin editör, yönetici ve sahiplerinin katıldığı Dünya Gazeteler ve Haber Yayımcıları Birliği (WAN-IFRA) toplantısında imzaya açılan metinde Türkiye'de basının geldiği son nokta anlatıldı. Tüm demokratik ülke ve kuruluşlardan AK Parti hükümetine gazetecileri yapılan baskılara son vermesi için çağrı yapılması isteniyor.

“SESİNİZİ YÜKSELTİN! Hemen!” başlığı taşıyan dilekçede, "Demokratik ülke ve kuruluşları; Türk hükümetinin eylemlerini şiddetle kınamaya, gazeteciler hakkındaki davaların derhal düşürülmesi ve tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması için çağrı yapmaya davet ediyoruz. Sesinizi yükseltin!” çağrısı yapılıyor.

İşte imza kampanyasına destek veren isimlerden bazıları:

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