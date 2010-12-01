-DÜNYA FUTBOLU ANTALYA'DA BULUŞACAK ANTALYA (A.A) - 01.12.2010 - Devre arasında, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın bir çok futbol takımı kamp için Antalya'ya gelecek. Wow Otelleri Spor Koordinatörü Süreyya Ertuğrul, Antalya'ya devre arasında kamp için 1500'e yakın futbol takımının geleceğini söyledi. Türkiye liglerindeki profesyonel takımların yanı sıra Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, Shalke 04, Köln, Nürnberg, Az Alkmaar, Avusturya Wien, Dinamo Moskova, Rubin Mazan, Kızılyıldız, Ceng, Voyvodina, Redbull gibi çok sayıda ünlü takımın da kamp için Antalya'yı tercih edeceğine işaret eden Ertuğrul, Kazakistan milli takımının da 30 Ocak'ta Antalya'da kampa gireceğini kaydetti. Ertuğrul, ''Spor Toto Süper Ligi'nde yer alan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor başta olmak üzere bir çok takım da devre arasını Antalya'da geçirecek. Bu takımlar Antalya'da devre arasında sınırlı sayıda hazırlık maçı yapacak'' dedi. Antalya'ya ilk olarak 5 Aralık'ta Rusya liginden Spartak Nalchik takımının geleceğini kaydeden Süreyya Ertuğrul, ABD, Brezilya, Nijerya, Çin'den de takımların Antalya'da ikinci yarıya hazırlanacaklarını bildirdi. -''GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 50 ARTIŞ''- SB Organizasyon sahibi ve aynı zamanda eski futbolcu Sancar Biçikçi de, geçen yıl yaşanan ekonomik krizin etkisini yitirdiğini dile getirerek, şunları söyledi: ''Ekonomik krizin etkisini yitirmesi nedeniyle geçen yıl kamp için Antalya'ya gelemeyen takımlar da gelecek. Avrupa'da kış soğuk geçecek. Şimdiden kar yağmaya başladı. Futbol takımlarını için en uygun ve ucuz kamp yeri Antalya. Geçen devre arasında Antalya'da 1000 civarında takım kamp yapmıştı, sayının az olmasında dünya kupası maçları da etkili olmuştu. Ancak bu devre arasında yüzde 50 artışla gelecek takım sayısı 1500'e ulaşacak. Bu kez hem daha fazla gelecekler, hem de daha uzun kalacaklar.'' Biçikçi, Antalya'ya ilginin sadece futbol takımlarından ibaret olmadığını, özellikle basketbol ve hentbol takımları ile yüzme takımlarının da Antalya'ya gelmek için salon ve olimpik yüzme havuzu aradığını kaydetti. Antalya'da sadece iki otelin olimpik yüzme havuzunun bulunduğunu vurgulayan Biçikçi, bu nedenle çok sayıda salon takımı ile yüzme takımının Antalya'ya gelemediğini, yeterince saha, salon ve yüzme havuzu olması durumunda Antalya'ya gelecek takım sayısının ikiye katlanabileceğini söyledi. Biçikçi, Antalya'ya çok sayıda futbol takımının gelmesi nedeniyle bazı acente olmayan yabancı kişilerin futbol takımlarını Antalya'ya getirmeye başladığını, hiç bir vergiye tabi olmayan bu gibi kişilerin resmi belgeli acenteleri zor duruma düşürdüğünü savundu. Biçikçi, bu kişilerin denetlenmesi gerektiğini vurguladı. -TURNUVALAR DA YOK- Sancar Biçikçi, devre arasında takımların kampı sırasında her yıl yapılan futbol turnuvalarının yapılmayacağını da belirterek, şunları söyledi: ''Antalya'da düzenlenen futbol turnuvaları bu yıl Ziraat Türkiye kupası maçları nedeniyle yapılamayacak. Özellikle Spor Toto Süper Ligi'nin güçlü takımları Ziraat Türkiye Kupası nedeniyle yorulmak istemedikleri için turnuvaya katılmayacaklar. Sadece Antalyaspor tarafından düzenlenen Antalya Cup belki yapılacak. Bu turnuvada Antalyaspor'un yanı sıra Almanya ve Hollanda liginden takımların olması bekleniyor. Takımlar futbol turnuvaları yerine, belirledikleri takımlarla maç yapmayı tercih ediyorlar. Eğer Ziraat Türkiye Kupası devre arasında olmasaydı, çok sayıda futbol turnuvası düzenlenebilirdi.''