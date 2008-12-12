Dünya frenledi İMKB gazladı

Serbest piyasada dolar öğle saatlerinde 1,5590; Euro 2,0780 YTL'den işlem görüyor. İMKB ilk yarıda 2,84 değerlendi.



Global piyasaları izleyen dolar tatil sonrası 1.55 YTL'nin altında güne başladı. Bankalararası piyasada tatil öncesi son işlem günü olan 5 Aralık spot kapanışta en iyi dolar alış ve satış kotasyonları 1.5810/40 YTL olurken kotasyonlar bu sabah ilk işlemlerde 1.54 YTL seviyesinden açıldı. Bu verilere göre dolar, 5 Aralık spot kapanışa göre YTL karşısında yüzde 2.66 değer kaybetti. Kotasyonlar sabah saatlerinde 1.5460/1.5480 YTL seviyesinde bulunuyordu.



Serbest piyasada dolar düşerek 1,5460 YTL’den, Euro 2,0500 YTL'den güne başladı. Öğle saatlerine yaklaşırken serbest piyasada dolar 1,5590 YTL, Euro 2,0780 YTL'den işlem görüyor.



Serbest piyasada geçen cuma günü akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,5860 YTL, Euro’nun satış fiyatı ise 2,0700 YTL olmuştu.



Bir bankanın döviz masası yetkilisi, "Türkiye'deki tatil süresinde dolar dışarıda özellikle Euro ve yen karşısında ciddi değişim yaşadı. Türkiye'nin ilk işlem gününde bu değişim bize de yansıdı. ABD'deki otomotiv sektörüne ilişkin kaygılar ve önümüzdeki haftaki FED toplantısından çıkabilecek faiz değişimi tahminleri doların değerini etkiliyor" dedi.



Bankalararası piyasa



Bankalararası piyasada öğle saatleri itibariyle dolar kotasyonları alışta en düşük fiyat 1,5530 YTL, en yüksek fiyat 1,5560 YTL, satışta en düşük fiyat 1,5600 YTL, en yüksek fiyat 1,5645 YTL düzeyinde bulunuyor.



Borsa ilk yarıda yüzde 2,84 değerlendi



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, birinci seansın ilk yarısında yükseldi. Endeks, seansın 1 saat 30 dakikalık bölümünü, önceki ikinci seans kapanışına göre 681,66 puan artarak 24.716,36 puandan geçti. Hisse senetleri bu seviyede ortalama yüzde 2,84 değer kazandı. İlk bölümde işlem hacmi ise 350,8 milyon YTL olarak gerçekleşti.



İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, geçen cuma günü ikinci seans kapanışına göre sadece 1,12 puan artarak 24.035,82 puan seviyesinden açılmış, hisse senetleri bu seviyede kayda değer bir değişim göstermemişti.



Faiz de geriledi



23 Haziran 2010 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 09.45 itibarıyla basit getirisi yüzde 19,46'ya, bileşik getirisi yüzde 18,57'ye düştü.



Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getirisi yüzde 19,56, bileşik getiri yüzde 18,63 olmuştu.



Tahvil/bono piyasasında 23 Haziran 2010 vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi 5 Aralık spot kapanışta yüzde 18.63 valörlüde yüzde 18.64 olurken, aynı tahvilde bugün tezgahüstü işlemlerde bileşik faiz yüzde 18.43/52 seviyesindeydi.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3276, sterlin-dolar paritesi 1,4938, yen-dolar paritesi ise 89,49 düzeyinde seyrediyor.



Asya borsaları haftayı düşüşle kapattı



ABD otomobil üreticileri için hazırlanan kurtarma planının dün ABD Senatosu'na takılmasıyla sektörde geniş çaplı çöküş yaşanabileceği yönündeki endişeler tekrar ortaya çıkarken, Asya piyasaları keskin bir düşüş yaşadı ve ABD'de resesyonun derinleşebileceği endişeleri güçlendi.



Tokyo Borsası haftayı yüzde 5,56 düşüşle kapattı. Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, yüzde 5,56 (484,68 puan) değer kaybederek, 8.235,87 puana geriledi.



Asya'da diğer borsalar da değer kaybetti. Hong Kong'da borsa yüzde 6,7, Güney Kore'de yüzde 4,4, Singapur, Avustralya, Çin ve Hindistan'da da yüzde 2 ila yüzde 4 değer kaybetti.



Borsaların düşmesinde ABD'de otomotiv şirketlerinin kurtarılması amacıyla hazırlanan 14 milyar dolarlık paketin Senato tarafından reddedilmesi büyük rol oynadı.



Mitsubishi UFJ Securities'de görevli Nagayuki Yamagishi, "piyasanın kurtarma planının çökmesinden yüzde 100 etkilendiğini, otomotiv sektörünün ABD ve Japonya için önemli bir sektör olduğunu ve bir iflasın Japonya'yı da etkileyeceğini" söyledi.



Birçok yatırımcının planın başarısız olmasının etkilerinin sadece kısa dönemli olmayacağını, uzun dönemde Japon ekonomisine zarar vereceğinden kaygılandığını ifade eden Yamagishi, "kurtarmanın çökmesi sadece başlangıç" dedi.



ABD doları yen karşısında 13 yılın en düşük seviyesine geriledi



ABD'de Senato'nun kurtarma planını reddetmesini takiben ABD doları Japon yeni karşısında son 13 yılın en düşük seviyesine geriledi.



Dolar Tokyo'da 88,16 yene düşerek 2 Ağustos 1995 tarihinden bu yana en düşük seviyesini gördü. Bu tarihte dolar 88,02 yen olmuştu.



Daha sonra dolar 89,72 yenden işlem görmeye başladı.



Dün dolar 91,43 yenden işlem görmüştü.



