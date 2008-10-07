Dünya finansal krizle boğuşuyor

Rus hükümetinden bankalara 36 milyar dolarlık kredi

İngiltere’de hükümet bankalara yardıma hazır

İngiliz KOBİ'leri: ‘Ülke ciddi resesyonda’

Avrupa’da merkez bankaları para pompalamayı sürdürüyor

İzlanda'da hükümet bankalara el koydu!

İzlanda başbakanı iflasın eşiğinde olduklarını açıkladı

Rusya İzlanda’ya kredi verecek

İzlanda Merkez Bankası 500 milyon Euro kredi verdi

Dexia'nın parçalanma ihtimali artıyor

Mali kriz cinneti 5 can aldı

Küresel kredi krizinde her geçen gün yeni bir viraj dönülüyor. Mali sektör endişelerine bağlı sarsıntıların sürdüğü küresel borsalarda, gelişmiş ülkelerden toplu faiz indirimi umudu, Rusya’nın ve İzlanda’nın açıkladıkları önlemler gibi gelişmeler takip ediliyor. Dünkü rekor düşüşlerin ardından Avrupa borsaları ve ABD vadeli hisse senedi işlemleri hafif toparlanarak artıya geçti ancak endişeler sürüyor.Krizde finansal piyasaları en çok etkilenen ülkelerin başında Rusya, krize karşı yeni bir önlem paketi açıkladı. Şirketlerin kredi sıkışıklığını azaltmayı hedefleyen önlemler çerçevesinde Rus bankalarına 36 milyar 400 milyon dolar ek kredi sağlanacak.Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev, beş yıl süreli olan kredinin en büyük iki kamu bankası olan Sberbank ve VTB aracılığıyla verileceğini belirtti. Rusya daha önce, likidite enjeksiyonundan vergi indirimlerine kadar bir dizi önlem içeren 180 milyar dolarlık bir paket açıklamıştı.Avrupa’da bankacılık sistemine ilişkin gelişmeler yakından izleniyor. İngiltere’de BBC televizyonu bazı büyük bankaların, hükümetten hisse karşılığı sermaye istediğini bildirdi. Barclays, herhangi bir sermaye talebi olmadığını açıkladı. İngiltere Hazinesi ise, istikrarın korunması ve bankacılık sisteminin desteklenmesi için ne gerekiyorsa yapacağını bildirdi.İngiltere Ticaret Odası’nın (BBC) 5 bin üyesi arasında yaptığı araştırmanın sonuçları ise İngiliz iş adamlarının ülkelerinin şu anda ‘ciddi resesyonda’ (durgunluk) olduğuna inandıklarını ortaya koydu.Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank, sermaye artırım önlemlerine ihtiyacı olmadığını açıkladı.Belçika Başbakanı Yves Leterme, ise parçalanma ihtimali artan Belçika-Fransız bankası Dexia’ya destek olacak yeni önlemler alma sözü verdi.Krizin vurduğu ülkelerden biri de İzlanda. İzlanda Hükümeti, ülkenin ikinci büyük bankası Landsbanki’ye el koyduğunu ve Rusya’dan 4 milyar Euro borç alacağını açıkladı. Rusya ise bu konuda henüz karar vermediğini söyledi. İzlanda Merkez Bankası ise ülkenin en büyük bankası Kaupthing'a 500 milyon Euro kredi verdiğini duyurdu.Avrupa'da merkez bankaları bugün de piyasaya para pompalayarak likidite sağlamaya devam etti.