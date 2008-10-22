Dünya Finans Zirvesi 15 Kasım’da Washignton'da yapılacak

Küresel finansal krize ilişkin gelişmelerin değerlendirileceği Dünya Finans Zirvesi'nin ilkinin 15 Kasım’da Washignton'da yapılacağı bildirildi.



ABD Başkanı George W. Bush yönetiminden üst düzey bir yetkili, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin katılacağı planlı küresel zirveler dizisinin ilkinin 15 Kasımda Washington'da yapılacağını söyledi.



Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, bu toplantının "mevcut ekonomik güçlükleri ele almak için G-20'ye dâhil olan ülkelerin liderlerini bir araya getirecek zirveler dizisinin ilki olacağını" belirtti.



Bush, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso geçen hafta Camp David'de yaptığı görüşmede, küresel mali krizle ilgili dünya liderleri zirveleri yapılması için çalışılması kararı almıştı.

