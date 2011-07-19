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Spor

DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ İSTANBUL (A.A)

19 Temmuz 2011 00:31

-DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ İSTANBUL (A.A) - 18.07.2011 - Futbolda şike soruşturması nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiren Fenerbahçe Kulübü, yarın kutlayacakları ''Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde'', taraftarlarından bayrak asmalarını ve saat 19.07'de 1 dakika boyunca araç kornalarını çalmalarını istedi. Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Fenerbahçe aşkını, Dünya'nın dört bir yanında yaşayan, hayatını bu aşkla şekillendiren tüm renktaşlarımız, birlik olmanın bir arada olmanın en güzel örneğini, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde gösteriyor. Sarı lacivert renklerin anlatılamaz tutkusunu göstermek için; formalarımızı giyiyor, evlerimizi bayrağımızla süslüyor, saatler 19.07'yi gösterdiğinde ise 1 dakika süreyle araçlarımızın kornalarını Fenerbahçemiz için çalıyoruz. Gün, Fenerbahçemiz için ses verme günü; Dünya Fenerbahçeliler Gününüz kutlu olsun.''

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