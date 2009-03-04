Dünya felaketi ucuz atlattı

Avustralyalı gökbilimcileri, İngiltere'nin başkenti Londra'yı haritadan silecek büyüklükte bir göktaşının dünyayı ıskalayıp geçtiğini açıkladı.



Avustralya'nın 'Siding Spring Survey' gözlem merkezinde görevli gökbilimciler, 1908 yılından Sibirya'nın Tunguska semalarında patlayan ve binlerce atom bombası gücündeki '2009 DD45' adlı göktaşının, Cumartesi günü dünyanın çok yakınından hızla geçerek ıskaladığını duyurdu. Uluslararası Astronomi Birliği'ne bağlı Küçük Gezegen Merkezi (Minor Planet Center) de olayı doğruladı.



Amerikan 'Planetary Society and Astronomers', tahmini büyüklüğü 21 ve 47 metre (68 ve 152 feet) arasında değişen 2009 DD45 adlı göktaşının, pazartesi günü saat 13.44'de dünyanın yakınından geçtiğini bildirdi.



Güneşten bile parlak



Tunguska semalarında meydana gelen patlama 20'nci yüzyılın en büyük kozmik bilmecelerinden biri olarak hafızalarda yer edinmişti. Görgü tanıkları, 30 Haziran günü sabah 07.00'da gökten inen dev bir ateş topun 'güneşten bile çok parlak' olduğunu ifade etmişti.



Patlamada 2 bin kilometrekarelik bir alanda bulunan yaklaşık 80 milyon ağaç kibrit çöpü gibi devrilirken, hayvanlar yanıp kavrulmuştu. Gökten inen dev ateş topu, Tunguska Irmak yatağını kömürleşmiş bir çöle dönüştürmüştü. Sismik ölçüm istasyonlarında kaydedilen olağanüstü vakanın etkisi daha sonra araştırmacılar tarafından hesaplanmış ve çarpışmanın on megatonluk hidrojen bombasına eşit olduğu ortaya çıkmıştı.



