Dünya Facebook'a 'cep'ten giriyor

Facebook, 2012’nin son çeyreğine ait mali rakamları dün açıkladı. Şirketin mobil kullanıcıları, masa üstü bilgisayar kullanıcılarını ilk kez geçerken, mobilden kazanılan gelir 306 milyon dolar oldu. Facebook böylece, 2012’nin yarısına açıkladığı mobil stratejisinde önemli bir başarı elde etmiş oldu.



Facebook’un 2012’ye ait son mali rakamları yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Şirket, dördüncü çeyrekte gelirinin yüzde 23’ünü mobil cihazlarda verilen reklamlardan kazandı. Böylece, üçüncü çeyrekte elde edilen yüzde 14’lük oran istikrarlı bir şekilde artmış oldu.

Kullanıcı sayısı 1.06 milyara ulaşan Facebook, mobilden sosyal ağa giren kullanıcı sayısını yüzde 57 artırarak 680 milyona çıkardı.

Geçtiğimiz yıla ait son rakamların açıklandığı topantıda basına açıklama yapan Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, “2012’ye mobil platformda sıfır reklamla başladık. Yıl sonunda ise gelirimizin yüzde 23’ünü mobilden elde ettik... Rakamlar beklediğimizden daha iyi çıktı” dedi.

Maobil alanındaki başarıya rağmen, artan maliyetler Facebook’un karına darbe vurdu. Dördüncü çeyrekte elde edilen kar, bir önceki döneme kıyasla yüzde 79 azalarak 64 milyon dolara geriledi.



Mobil aramaya yatırıma devam



Los Angeles Times gazetesine yorum yapan WedBush Securities şirketinden analist Michael Pachter, ‘yatırımcıların kontrolsüz harcamalardan dolayı gelirin azalmasından endişe duyduğunu’ belirtti ve “Facebook’un maliyetleri, bir yıl öncesine kıyasla yüzde 67 artarak 849 milyon dolara yükseldi” dedi.

Pachter, artan maliyetlere rağmen, “Son tabloda yanlış bir şey görmüyorum... Eğer can sıkacak bir durum yaşanacaksa, bu sadece harcama seviyesinden kaynaklanabilir” dedi.

Zuckerberg’in açıklamaları ise ‘harcamaların’ devam edeceğine işaret etti. 28 yaşındaki CEO, ‘karlarını maksimuma çıkarmak gibi bir amaçları olmadığını, mobil ve arama motoru gibi diğer alanlara yatırım yapmaya devam edeceklerini’ söyledi.



Hisseler toparlandı



Facebook, sekiz ay önce büyül hayal kırıklığı yaratan halka arzının ardından, ABD tarihinin hisseleri en hızlı eriyen şirleti unvanını almıştı. Ancak mobil stratejisiyle tekrar güç kazazan şirket, bu ay başında hisse değerini yeniden 30 doların üzerine çıkarmayı başarmıştı.

Facebook hisseleri, Mayıs 2012’de 38 dolardan Nasdaq borsasında işlem görmeye başlamıştı. Eylül 2012’de değer kaybı yüzde 70’i bulan hisseler, dün 31.45 dolardan işlem gördü.

Halka arzın ardından reklam anlaşması yaptığı şirketler, oyun içeriği, mobil statejisi ve yeni içerikleri sayesinde hız kazanan Facebook, kullanıcı sayısını 1 milyara çıkardığı gibi, kullanıcıların sosyal ağda harcadığı zamanı da artırdı. Facebook’un aylık kullanıcı sayısı, dördüncü çeyrekte yüzde 25 arttı, toplam kullanıcı 1.06 milyara yükseldi.

Şirket geliri yüzde 40 artışla 1.6 milyara yükseldi. Ancak maliyet artışı, 2011’nin aynı döneminde 302 milyon dolar olan karı, 64 milyon dolara indirdi.