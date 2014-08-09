Dünya Ezidileri lideri: IŞİD karşısında sahipsiz bırakıldık

Dünya Ezidileri Lideri Mir Tahsin Beg, Ezidiler’in IŞİD karşısında sahipsiz bırakıldığını söyleyerek, “Uluslararası devletlerden arz ettiğimiz insani yardımı da alamadık. Savunmasız sivil Ezidi halkı İSİD karşısında sahipsiz bırakılmış durumda” dedi. Mir Tahsin Beg, tüm dünya halklarına seslenerek “Ortadoğu´nun kadim halklardan biri olan Ezidi halkı tarihten silinmek isteniyor. Buna müsaade etmek vicdanınıza sığar mı? Bizim tek bir seçeneğimiz var: Ya ölüm ya kalım!" ifadelerini kullandı.

Meltem Yılmaz’ın Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Mir Tasin Beg, IŞİD karşısında Ezidiler’in yaşadığı trajediyi değerlendirdi. “Binlerce senedir o topraklarda Müslüman komşularımızla beraber yaşadık” diye söze başlayan Mir Tahsin Beg, “Biz şu ana kadar hiç kimseye saldırmadık ve zoru uygulamadık. İnancımız gereği her zaman barışı ve eşitliği savunduk. Hatta dua ederken, yüce Rabbimizden ilk önce bütün milletleri korumasını, sonra bizleri korumasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Mir Tahsin Beg, Peşmergelerin tavrını “Peşmergelerin Şıngalı bırakıp kaçmaları bizi son derece kırdı. Peşmergeler bizi korumalılar. Acilen Ezidi gençleri silahlandırmalılar. Senelerce bizzat kendim Müslüman Kürt kardeşlerimizle omuz omuza Saddam Hüseyin’e karşı savaştım. Beraber yürüttüğümüz mücadelenin hiç mi değeri kalmadı” şeklinde değerlendirdi.

Mir Tahsin Beg, dünya kamuoyuna şu sözlerle seslendi:

“Ey dünya halkları: Günümüzde bir ağacı, bir hayvanı korumak için ayağa kalkıyorsunuz. Ortadoğu´nun kadim halklardan biri olan Ezidi halkı tarihten silinmek isteniyor. Buna müsaade etmek vicdanınıza sığar mı? Bizim şimdi yardıma ihtiyacımız var. Yarın çok geç olabilir. Çünkü bizim tek bir seçeneğimiz var: Ya ölüm ya kalım!"