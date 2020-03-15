Dünya evden çalışmaya başladı

Dünya Koronavirüs'ün etkilerini azaltmak için sınırları kapatıyor, uçuşları azaltıyor, mümkün olduğunca farklı ülkelerin vatandaşları ile teması en aza indirmeye çalışıyor.



Dünya çapında faaliyet gösteren şirketler ardı ardına evden çalışma kararı alırken, bazıları mağazalarını kapatarak virüsten korunmaya çalışıyor.

Hürriyet'in haberine göre; Amazon, Linkedin, Microsoft ve Google şubat sonunda Seattle’daki personellerine ofise gelmemeleri tavsiyesinde bulunurken, Airbnb, Hitachi, Chevron, Salesforce ve Spotify evden çalışmaya geçen diğer firmalar arasında yer alıyor.



Bu ay başında çalışanlarına evden çalışın çağrısı yapan Twitter da, çarşamba günü dünya çapındaki tüm personeli için bunu zorunlu hale getirdi.



İngiltere’den ABD’ye, Japonya’dan Güney Kore’ye dünya çapında pekçok firma salgın korkusuyla personellerine evden çalışmalarını söyledi.

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