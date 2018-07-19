Dünya en değerli ilk 10 kulübü belli oldu

Forbes dergisi, dünyanın en değerli spor kulüplerini sıraladı. İşte sıralamada ilk 10 sırada yer alan kulüpler;

10. Washington Redskins (Amerikan futbolu): 3,10 milyar dolar

9. Golden State Warriors (Basketbol): 3,10 milyar dolar



8. New York Giants (Amerikan futbolu): 3,30 milyar dolar



8. Los Angeles Lakers (Basketbol): 3,30 milyar dolar



7. New York Knicks (Basketbol): 3,60 milyar dolar



6. New England Patriots (Amerikan futbolu): 3,70 milyar dolar



5. New York Yankees (Beyzbol): 4 milyar dolar



4. Barcelona (Futbol): 4,06 milyar dolar



3. Real Madrid (Futbol): 4,09 milyar dolar

2. Manchester United (Futbol): 4,12 milyar dolar



1. Dallas Cowboys (Amerikan futbolu): 4,80 milyar dolar



Araştırmaya göre, Dallas Cowboys'un bu seneki piyasa değeri geçen yıla göre yüzde 14 artışla 4,80 milyar dolara ulaştı. Böylece, Dallas Cowboys üst üste üçüncü yıl listenin zirvesinde yer aldı.

Geçen seneye göre piyasa değeri yüzde 12 artışla 4,12 milyar dolara çıkan Manchester United listede ikinci sırada geldi.

Geçen yıla göre piyasa değeri yüzde 14 yükselerek 4,09 milyar dolara ulaşan Real Madrid ise listede üçüncü oldu.