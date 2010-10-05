-DÜNYA ELEKTRİK ÜRETİMİNDE AVRUPA ETKİN ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - Elektrik üretimi için toplam kurulu güç bakımından dünyanın en büyük 10 elektrik şirketinden 6'sı Avrupa ülkelerinde bulunuyor. GDF Suez'in internet sitesinde yer alan rapordan yapılan derlemeye göre, 2009 yılı güçlerine göre kurulu güç bakımından dünyanın en büyük elektrik üretim şirketi Fransa'nın kamu teşebbüsü olan EDF şirketi. EDF 2008 yılı sonunda yenilenebilir enerji konusunda faaliyet gösteren Polat Enerji'nin yüzde 50'sini satın alarak Türkiye pazarına da girmişti. Toplam 136,3 Gigawatt (GW) kurulu gücü olan EDF'i yine bir Fransız şirketi olan 107 GW kurulu güç GDF Suez et International Power izliyor. Bu Fransız devi enerji sektörünün neredeyse her alanında faaliyet gösteriyor. Dünya çapında 200 bin kişi istihdam eden grubun 2008 yılı geliri de 83,1 milyar avro düzeyinde bulunuyor. Özelleştirme ihalesinde İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (İZGAZ) yüzde 90 hissesini kazanan GDF Suez'in İstanbul Doğal Gaz Dağıtım Şirketi'nin (İGDAŞ) devam eden özelleştirme sürecini de yakından takip ettiği biliniyor. 100 GW kurulu gücü bulunan Çin'in China Datang şirketi üçüncü sırada yer alırken, İtalya'nın kamu şirketi ENEL de 95 GW kurulu gücü ile 4'üncü sıraya yerleşti. 2008 yılı karı 5,3 milyar avroyu bulan ENEL'in Türkiye'den Doğu Avrupa'ya, Brezilya'dan Bulgaristan'a, Kanada'dan Şili'ye kadar 23 ülkede faaliyetleri bulunuyor. İtalyan ENEL Türkiye'den jeotermal enerji üretmek için Delta Yatırım Holding ile de ortak olmuştu. Yine Çin'den Huaneng 80 GW kuru gücü ile 5'inci sırada bulunurken, Almanya'nın en büyük elektrik üreticisi EON da 73 GW kurulu gücü ile 6'ıncı sırada yer aldı. EON'un Türkiye enerji sektöründe de çeşitli çalışmaları olmuş, ancak 2009 yılı başında Türkiye'den çıkma kararı almıştı. Türkiye'nin Karadeniz bölümünde Sinop'ta nükleer santral yaparak Türkiye pazarına girmek için halen Enerji Bakanlığı ile görüşme halinde bulunan Güney Kore Elektrik Enerjisi Şirketi (KEPCO) ise 65 GW'lik kurulu gücü ile 7'inci sıraya yerleşti. Japonya'dan Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO) 64,3 GW kurulu gücü ile 8'inci, Almanya'dan RWE 49,6 GW kurulu gücü ile 9'incu sırada yer aldı. Nabucco Projesinin 6. ortağı olan Şirket Türk girişim ortağı Turcas A.Ş. ile birlikte Türkiye'de 775 megavat kapasiteye sahip bir doğal gaz kombine çevrim santrali inşa edecek. Geçen sene 48 milyar avro hasılat yapan şirketin 70 binin üzerinde çalışanı, 16 milyonun üzerinde elektrik ve yaklaşık 8 milyon da gaz müşterisi bulunuyor. Listenin 10'uncu sırasında da 44 GW kurulu gücü ile İspanyol şirket Iberdrola yer aldı.