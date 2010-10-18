-DÜNYA EKONOMİSİNDE EKSEN KAYIYOR ANKARA (A.A) - 18.10.2010 - Dünya ekonomisinde eksen son sürat gelişmekte olan ülkelere doğru kayıyor. Klasik sanayileşmiş ülkeler, ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Hollanda, Belçika, İsveç gibi ülkelerin dünya ekonomisindeki ağırlığı gittikçe azalırken, Çin, Hindistan, Güney Kore, Endonezya, Türkiye, Malezya, Tayland, Mısır gibi gelişmekte olan ülkeler dünya ekonomisinde giderek daha fazla pay kapıyorlar. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerinden A.A muhabirinin derlediği bilgilere göre, ABD'nin dünya ekonomisindeki payı, satın alma gücü paritesine göre gayri safi yurtiçi hasıla (SGP-GSYH) bazında, 1980'de yüzde 24,585 iken, 2011 yılında yüzde 20'nin altına yüzde 19,884'e gerileyecek. ABD'nin payı 2015'de ise yüzde 18,4'ün altına inecek. Dünya ekonomisinden aldıkları pay, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Belçika gibi ülkelerde daha dramatik bir şekilde düşecek. 1980'lerde dünyanın ikinci büyük ekonomisi konumundaki Japonya'nın 1980'de aldığı yüzde 9,17'lik pay, 2015'de yüzde 5,15, Almanya'nın payı yüzde 6,68'den yüzde 3,42'ye, İngiltere'de yüzde 4,29'dan yüzde 2,74'e, Fransa'da yüzde 4,72'den yüzde 2,62'ye, İtalya'da yüzde 4,47'den yüzde 2,08'e, Belçika'da yüzde 0,85'den yüzde 0,47'ye düşecek. Buna karşın, Çin dünya ekonomisinden aldığı payı bu dönemde 8 kat, Hindistan 2,5 artıracak. Çin, 1980-2015 döneminde payını yüzde 2,19'dan yüzde 16,96'ya, Hindistan 2,45'den yüzde 6,28'e çıkaracak. 1980'de 13'üncü büyük ekonomi olan ve sıralamada, Hindistan, Meksika, Kanada, İspanya gibi ülkelerin gerisinde kalan Çin, o tarihte İtalya'nın yarısı kadar satın alma güce paritesine göre GSYH'si vardı. 2015'de İtalya'nın 8,5 katı, ABD'ye yakın bir SGP-GSYH düzeyine ulaşacak. Sanayileşmiş 7 büyük ülkenin (ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada) oluşturduğu G-7 (Grup 7), 1980 yılında dünya ekonomisinin yüzde 56,3'ü, 1992'de yüzde 51,4'ü 2010 yılında yüzde 40,1'i oluştururken, bu oran 2015 yılında yüzde 36'ya inecek. Bu karşın, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'den oluşan ve bu ülkelerin İngilizce yazılışının ilk harflerinden oluşturulan bir tabirle BRIC olarak adlandırılan bu ülkelerin 1992'de dünya ekonomisindeki payı yüzde 14,53 iken, bu yıl yüzde 24,48'e, 2015 yılında ise yüzde 29,08'e yükselecek. Türkiye'nin dünya ekonomisinde 1980'de aldığı yüzde 1,025'lik pay, 1992 yılında yüzde 1,188'e, 2010 yılında yüzde 1,274'e çıkarken, 2015 yılında yüzde 1,232'ye inecek ama 16'ıncılıktaki sırası değişmeyecek. Sıralamada 1980'de 20'inci olan Türkiye, 1992'de 17'inciliğe yükselmişti. Daha sonra 15 ile 19'unculuk arasında yer alan Türkiye, halen dünya sıralamasında 16'ıncı... Dünyanın en büyük 25 ekonomisi ile diğer bazı ülkelerin 1980, 1992 yıllarında dünya ekonomisi içindeki payları ile 2010 ve 2015 tarihlerinde dünya ekonomisinden alacakları paylar tahmini olarak şöyle: . 1980 1992 2010 2015 Ülkeler (Yüzde) (Yüzde) (Yüzde) (Yüzde) -------- ------ ------ ------ ------ 1- ABD 24,585 22,860 20,218 18,361 2- Çin 2,186 4,327 13,267 16,957 3- Hindistan 2,445 2,993 5,276 6,280 4- Japonya 9,174 9,210 5,830 5,146 5- Almanya 6,681 5,889 3,907 3,417 6- Rusya ... 4,214 3,018 2,969 7- Brezilya 3,911 2,995 2,921 2,874 8- İngiltere 4,286 3,617 2,982 2,740 9- Fransa 4,718 4,005 2,944 2,623 10-Meksika 2,935 2,492 2,100 2,116 11-İtalya 4,472 3,791 2,414 2,076 12-G. Kore 0,774 1,484 1,961 1,944 13-Kanada 2,397 2,042 1,818 1,667 14-İspanya 2,400 2,172 1,864 1,617 15-Endonezya 0,948 1,201 1,403 1,560 16-Türkiye 1,025 1,188 1,274 1,232 17-Avustralya 1,315 1,190 1,206 1,143 18-İran 1,006 1,095 1,173 1,106 19-Polonya 1,319 0,807 0,973 0,945 20-S. Arabistan 1,369 0,957 0,845 0,844 21-Tayland 0,447 0,729 0,784 0,815 22-Hollanda 1,333 1,130 0,917 0,803 23-Arjantin 1,198 0,848 0,832 0,776 24-Mısır 0,462 0,513 0,678 0,730 25-Mısır 0,462 0,513 0,678 0,730 ..-G. Afrika 1,009 0,742 0,713 0,705 ..-Pakistan 0,433 0,586 0,617 0,634 ..-Kolombiya 0,587 0,573 0,565 0,570 ..-Malezya 0,285 0,398 0,551 0,569 ..-Belçika 0,848 0,700 0,533 0,466 ..-Filipinler 0,531 0,410 0,463 0,453 ..-İsveç 0,736 0,584 0,462 0,429 ..-Ukrayna ... 0,957 0,413 0,418 ..-Avusturya 0,698 0,586 0,450 0,399 ..-İsviçre 0,757 0,618 0,440 0,389 ..-Yunanistan 0,724 0,526 0,450 0,369 ..-Norveç 0,453 0,405 0,354 0,313 ..-Portekiz 0,445 0,442 0,321 0,273 ..-Danimarka 0,453 0,376 0,274 0,247 ..-İrlanda 0,199 0,181 0,237 0,215 G-7 56,313 51,414 40,113 36,030 BRIC ... 14,529 24,482 29,080 Not: IMF ülkelerin dünya ekonomisindeki payıyla ilgili verilerinde, büyük ekonomiler arasında ilk 25'de yer alan Tayvan bulunmadığı için sıralamaya konulmamıştır.