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Ekonomi

‘Dünya ekonomisi yüzde 2 oranında küçülebilir’

Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, dünya ekonomisinin bu yıl 1-2 oranında küçülebileceğini söyledi.

12 Mart 2009 02:00

Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, dünya ekonomisinin bu yıl 1-2 oranında küçülebileceğini söyledi.

Robert Zoellick, İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği demeçte, İkinci Dünya Savaşından buyana böyle bir kriz görülmediğini, ancak 1930'larda böyle bir kriz yaşandığını kaydetti.

Zoellick, Japon ekonomisinin, 1974'teki petrol şokundan buyana ki en büyük daralma içinde olduğunu, Çin ekonomisinin de küçüldüğünü belirterek, bu nedenle dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 1 ya da 2 oranında daralabileceğini vurguladı.

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