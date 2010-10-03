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Dünya ekonomisi nereye doğru gidiyor?

2008 yılında patlak veren kriz gerçekten “küresel” miydi ve o kriz dünya ekonomisini nasıl değiştirdi?

03 Ekim 2010 03:00

T24 - 2008 yılında patlak veren kriz gerçekten “küresel” miydi ve o kriz dünya ekonomisini nasıl değiştirdi?

Yazarımız Vedat Özdan'ın, dünya ekonomisindeki gelişmeleri bu soruların yanıtı etrafında irdeleyen “Kriz Dünyayı Nasıl Değiştirdi” başlıklı yazı dizisi, pazartesi günü T24'te başlıyor.



2008 yılında patlak veren ekonomik kriz gerçekten küresel bir kriz miydi?

Alınan önlemler neden yeterli olmadı?

Küresel finansal piyasalar nereye gidiyor?

İkinci dip, ihtimal olmaktan çıktı mı?

Bir sonraki kriz nerede çıkacak?

Kriz oyun alanını nasıl değiştirdi?

Batı fetişizmi ve hegemonyası bitiyor mu?

Küresel ekonominin yeni yıldızı doğu mu?

21. yüzyıl Çin’in mi olacak?

Körfez ülkelerinde neler oluyor?

Afrika, neden artık eski Afrika değil?

Afrika’da yıldızı parlayan ülkeler ve bu ülkelerdeki yatırım fırsatları neler?

Yeni dönemin parlayan ve sönen yatırım araçları neler?

Krizden çıkarılması gereken temel ders ne oldu?

Yeni dünya düzeni nasıl şekilleniyor?

Yanıtları, Vedat Özdan'ın kaleminden pazartesi gününden itibaren T24'te...

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