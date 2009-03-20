‘Dünya ekonomisi 60 yıldır ilk kez daralacak’

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Başkanı Angel Gurria, dünya ekonomisinin bu yıl muhtemelen daralacağını söyledi.



Gurria, yaptığı açıklamada, "Muhtemelen, olumsuza gidecek bir dünya göreceğiz" diyerek, bunun Çin'in bu yıl yüzde 6-7 büyümesine rağmen olacağını söyledi.



OECD de Uluslararası Para Fonu'nun tahmin ettiği gibi dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 0,5 ile yüzde 1 arasında küçüleceğini öngörüyor. Buna göre, dünya ekonomisi 60 yıldan bu yana ilk kez daralacak.



OECD'ye göre, uzayan mali kriz, dünya ekonomik aktivitesine daha önce beklenilenden daha fazla zarar veriyor.



Örgüt, gelişmiş ekonomilerin bu yıl yüzde 3 ile yüzde 3,5 arasında daralacağını ve 2010'da çok az büyüyeceğini bildirdi.



IMF de dün G-20 Bakanlar toplantısında yayımlanan raporda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 0,5 ile yüzde 1 küçüleceğini, ortak önlemlerin alınmaması halinde durgunluğun daha da derinleşeceği kaydetmişti.

