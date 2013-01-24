Dünya ekonomisi 2013'te yüzde 3.5 büyüyecek, ekonominin yıldızı Çin olacak

Uluslararası Para Fonu (IMF), Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan Ülkeler kategorisinde bulunan "Orta ve Doğu Avrupa" ülkeleri için 2013 yılı büyüme tahminini yüzde 2.4 olarak açıkladı. Geçen yıla göre bölgede büyüme artışı ortaya koyan tahmin, ekim ayında yüzde 2.5 olarak ilan edilmişti. IMF bu yıl için öngördüğü küresel büyüme rakamını da binde 1 düşürerek yüzde 3.5 olarak açıkladı.



IMF Dünya Ekonomik Görünüm raporu Şubat güncellemesine "2013'te Küresel Büyümede Tedrici Düzelme" başlığı attı. Buna göre geçen yıl yüzde 3.2 oranında büyüyen dünya ekonomisi bu yıl yüzde 3.5 büyüme gösterecek. IMF ekim ayı tahmininde dünya ekonomisinin 2013 yılında yüzde 3.6 büyüyeceğini öngörmüştü. Küresel ekonomi gelecek yıl yüzde 4.1 büyüyecek.



Güncellemeye göre Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan Ekonomiler bu yıl yüzde 5.5, gelecek yıl yüzde 5.9 büyüyecek. Bu kategorideki Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde geçen yıl ortalama yüzde 1.8 büyüme sağlandı. Büyüme bu yıl artarak yüzde 2.4, gelecek yıl ise yüzde 3.1 olacak. Bölge için büyüme tahmini ekim tahmininden binde 1 oranında daha düşük oldu.



Güncellemeye göre gelişmiş ülkeler bu yıl ortalama yüzde 1.4, ABD yüzde 2, Gelişmekte Olan Asya Ülkeleri yüzde 7.1, Çin yüzde 8.2, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi yüzde 3.4 büyüyecek.



Geçen yıl binde 4 küçülen yaşayan Euro bölgesi ekonomileri bu yıl nispeten iyileşme gösterip binde 2 daralacak. İtalya ve İspanya'da bu yıl da negatif büyüme görülecek. Petrol fiyatlarında bu yıl yüzde 5.1 oranında düşüş de öngörüldü.



IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu Şubat Güncellemesinin özeti şöyle



"Ilımlı küresel ekonomik aktiviteyi destekleyen faktörlerin sakinleşmesi beklenirken küresel büyümenin 2013'te artacağı tahmin ediliyor. Ancak düzelmenin Ekim 2012 Dünya Ekonomik Görünüm raporundaki tahminlerden daha tedrici olması bekleniyor. Politikalar Euro bölgesi ve ABD'deki akut kriz risklerini düşürdü. Fakat Euro bölgesinde uzayan daralmadan sonra toparlanmaya dönüş gecikti. Japonya resesyona kayarken, teşviklerin kısa vadede büyümeyi artırması bekleniyor. Bununla birlikte politikalar; diğerleri zayıf dış talep ve içteki darboğazlarla mücadeleyi sürdürse de bazı yükselen piyasa ekonomilerinin büyümesinde ılımlı artışı destekledi. Kriz riskleri gerçekleşmez ve finansal koşullar iyileşmeye devam ederse, küresel büyüme tahmin edilenden daha güçlü olabilir. Ancak Euro bölgesinde yenilenen kötüleşmeler ve ABD için yakın dönemdeki aşırı mali konsolidasyon riskleri dahil aşağı yönlü riskler, önemli kalmaya devam ediyor. Politikaların acilen bu riskleri ele alması gerekiyor."