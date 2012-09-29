IMF, dünya ekonomilerini böyle sınıflandırdı

Gelişmiş Ekonomiler
Avustralya
Hollanda
Avusturya
Yeni Zelanda
Belçika
Norveç
Kanada
Portekiz
Danimarka
İspanya
Finlandiya
İsveç
Fransa
İsviçre
Almanya
İngiltere
Yunanistan
ABD
İrlanda
İtalya
Japonya
Yükselen Piyasa Ekonomileri
Çin
Trinidad and Tobago
Estonya
Hong Kong
Uruguay
Macaristan
Hindistan
Venezüella
Makedonya
Endonezya
Cezayir
Polonya
Kore
Mısır
Romanya
Malezya
İran
Sırbistan
Pakistan
Irak
Slovak Cumhuriyeti
Filipinler
İsrail
Slovenya
Singapur
Ürdün
Türkiye
Sri Lanka
Kuveyt
Arjantin
Tayvan
Lübnan
Brezilya
Tayland
Libya
Şili
Azerbaycan
Fas
Kolombiya
Beyaz Rusya
Amman
Kosta Rika
Kazakistan
Suudi Arabistan
Dominik Cumhuriyeti
Rusya
Suriye
Ekvator
Ukrayna
Tunus
El Salvador
Arnavutluk
Birleşik Arap Emirlikleri
Guatemala
Bosna Hersek
Angola
Jamayka
Bulgaristan
Botsvana
Meksika
Hırvatistan
Namibya
Panama
Çek Cumhuriyeti
Güney Afrika
Paraguay
Letonya
Litvanya
Peru
Düşük Gelirli Ekonomiler
Afganistan
Uganda
Bangladeş
Zambiya
Kamboçya
Zimbabve
Laos
Kamerun
Myanmar
Orta Afrika Cumhuriyeti
Nepal
Çad
Papua Yeni Gine
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Timor-Leste
Kongo
Vietnam
Fildişi Sahilleri
Ermenistan
Eritre
Gürcistan
Etiyopya
Kırgız Cumhuriyeti
Gana
Moldova
Gine
Moğolistan
Kenya
Bolivya
Lesoto
Haiti
Liberya
Honduras
Madagaskar
Nikaragua
Malavi
Moritanya
Mali
Sudan
Mozambik
Yemen
Nijer
Benin
Nijerya
Burika Faso
Ruanda
Burundi
Senegal
Tanzanya
Sierra Leone
Togo