Dünya Ekonomik Forumu'ndan teknoloji şirketlerine uyarı

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Ekim (DHA) - Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Twitter ve Facebook fibi teknoloji şirketlerine, kamu müdahaleleriyle karşı karşıya kalmamak için, aşırıcılık ve politik dezenformasyona karşı daha aktif olmaları çağrısı yaptı.

Kâr amacı gütmeyen İsviçreli organizasyon, IŞİD\'in propaganda faaliyetleri yanında, Rus propagandacıların ABD\'de sosyal medya kullanımlarını engellemeleri için Silikon Vadisi\'ne çağrıda bulundu.

Facebook, Twitter ve Google şirket avukatları, 2016 ABD Başkanlık seçimlerine Rus müdahalesi yapıldığı iddialarına karşı tanıklık etmek için bu hafta üç ABD kongre komitesi karşısında ifade verecek. Daha sonra ise şirketler, Salı ve Çarşamba günleri ABD savcıları tarafından derinlemesine inceleme altına alınacak.

WEF\'nin insan hakları konseyi, teknoloji şirketlerini \"daha aktif bir özyönetim rolü üstlenmedikleri sürece\" devletin konuşma özgürlüğü haklarını alabileceği yasası hakkında uyardı. Konsey teknoloji şirketlerine, servislerinin nasıl yanlış amaçlar için kullanıldığını araştırmalarını da önerdi.

Pazartesi günü açıklanan raporda ayrıca, Almanya\'da çıkarılan sosyal medya yasasının internet üzerindeki çoğu içeriği yok edebileceği uyarısı da yapıldı.

Alman parlamentosunun Haziran\'da onayladığı yasaya göre Almanya\'daki sosyal medya siteleri, internet üzerinde paylaşılan nefret söylemli içerikleri anında kaldırmazsa 50 milyon euro ceza ödeyecek.