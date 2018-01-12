Dünya Ekonomik Forumu Trump'ı bekliyor

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu toplantılarına ABD Başkanı Donald Trump da katılacak. Koalisyon görüşmmelerini sürdüren Almanya Başbakanı Merkel'in buluşmaya katılıp katılmayacağı kesinleşmedi.

Her yıl Ocak ayında İsviçre'nin kayak merkezlerinden Davos'ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende bu yılki buluşmada ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının tartışılacağını söyledi. Diyalogun gücüne inandığını belirten Branda Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada buluşmada Trump'a soru da sorulabileceğini belirtti. Davos buluşmasında ABD Başkanı politikacılar, işadamları ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelecek.

Brende "Bir ABD Başkanı hakkında hüküm vermek bize düşmez. Kendisini davet edeceğiz ve görüşlerini alacağız” dedi. Trump'un dünya ekonomisinin yüzde 25'ini, dünya nüfusunun ise yüzde 5'ini temsil ettiğini belirten eski Norveç Dışişleri Bakanı Brende, Trump'un Davos konuşmasının hazırlıklarına başladığını söyledi.

Merkel'in durumu belli değil

Donald Trump 23 – 26 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan Dünya Ekonomik Forumu'na Bill Clinton'dan sonra katılan ikinci ABD Başkanı olacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Britanya Başbakanı Theresa May ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de Davos'ta bir araya gelecek. Forumun açılış konuşmasını Hindistan Başbakanı Narendra Modi yapacak.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Dünya Ekonomik Forumu'na katılıp katılmayacağı henüz açıklık kazanmadı. Borge Brende "Angela Merkel sorumluluk düzeyi yüksek bir politikacıdır. Onun ilk ve en önemli görevi hükümeti kurmak olacaktır” dedi. Brende, Alman Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Martin Schulz'un Davos buluşmasına katılmasını umduğunu belirtti.