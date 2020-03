Dünya Ekonomik Forumu öncesi bilim insanlarından çağrı: Bilime kulak verin

Dünyanın dört bir yanından bilim insanları, yarın gerçekleşecek Dünya Ekonomik Forumu öncesi dünya liderlerine seslendi. Arctic Basecamp tarafından başlatılan 'Bilimin Arkasında Birleş' kampanyası bilim insanlarının yeterince duyulmayan sesini ve erişimi kısıtlı kalmış bilimsel kaynakları duyurmayı amaçlıyor. Bilim insanları bu kampanyayla, dünyadaki tüm politika, iş ve yatırım kararlarının, gezegenin ısınmasını 1.5ºC’de sınırlandıracak bir vizyonla alınması gerektiğini ve mümkün olan en yaşanabilir geleceğe imkan sağlanması gerekliliğini ortaya koyuyor.

Dünya Ekonomi Forumu, yarın başlıyor. 'Bilimin Arkasında Birleş' kampanyası, 17 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in de dahil olduğu iklim değişikliğiyle mücadelede öncü isimlerin desteğiyle gerçekleşiyor. Potsdam İklim Değişikliğinin Etkilerini Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Johan Rockström; Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekreteryası eski başkanı ve Mission 2020 kampanyasını bir araya getiren Christiana Figueres, Arctic Basecamp Yönetim Kurulu üyesi ve iş dünyasını iklim kriziyle mücadele etmek için bir araya getiren We Mean Business girişiminin eski CEO'su Nigel Topping ve ödüllü oyuncu Rainn Wilson yer alıyor.

Bilim insanları, siyaset, iş dünyası ve finans sektörü liderlerinin bilimin arkasında birleşmesini talep ediyor:

Bilim insanlarının talepleri şu şekilde:

Tüm politika, iş ve yatırım kararlarını, gezegenin ısınmasını 1.5ºC’de sınırlandıracak bir vizyonla alın.

Tüm fosil yakıta dayalı proje stoğunu, yatırımları ve teşvikleri 2020 yılına kadar sonlandırın ve insanlardan değil kirliliğe sebep olanlardan vergi alın.

Mevcut kömürlü termik santrallerin tamamını OECD ülkelerinde 2030, diğer ülkelerde 2040 yılına kadar kademeli olarak kapatın.

İçten yanmalı motorların satışını 2030 yılına kadar sonlandırın.

Gezegenin karasal ekosisteminin yüzde 50’sini 2030 yılına kadar koruma altına alın.

Bilimin Arkasında Birleşin Kampanyası:

İklim değişikliğine ilişkin bilimsel kanıtlar açıktır. İster enerji üretimi, ulaşım, ağır sanayi ister başka amaçlar için olsun; fosil yakıt kullanımı, üretimi ve yakılması için verilen her türlü destek, aslında önlenebilecek olan iklim değişikliğine yol açıyor. Küresel sıcaklık artışının, Paris Anlaşması’nda belirlenen 1.5ºC ile sınırlandırılması, 2ºC'lik ısınmayla karşılaştırıldığında milyonlarca insan hayatının kurtarılması ve trilyonlarca dolarlık ($) zararın önlenmesini sağlıyor.

Bilim insanları, uzun süredir iklim değişikliğine ilişkin güncel verileri ve bilimsel kanıtları sunmanın liderleri harekete geçmeye ikna edeceğine inanıyordu. Bu sebeple bilim insanları, verilerdeki bilimsel kesinlik seviyelerini azaltma amacına yönelerek tehditlerin şiddetini ve ne hızda ortaya çıkabileceğini hafife aldı.

Ancak, kayıtlara geçen en sıcak on yılın sonunda; Güney Afrika ve Asya'daki tropikal fırtınalar, Avustralya, Amazonlar, Kaliforniya ve Sibirya'daki yangınlar ve Avrupa, Hindistan ve Kuzey Kutbu’ndaki dayanılmaz sıcaklıklar, en olumsuz bilimsel tahminlerin gerçeğe dönüştüğünü ve daha da kötüleştiğini ortaya koyuyor.

"Fosil yakıtlara yatırım yapmaya ve üretmeye devam etmeye karar verirseniz, bilimden uzaklaşıyorsunuz"

Arctic Basecamp’ın kurucusu ve Lancaster Üniversitesi’ndeki Pentland Centre for Sustainability in Business’ın direktörü olarak görev yapan Prof Gail Whiteman, “Bilimi hayatımızdan uzak tutarsak, bilimin açığa çıkardıklarının vehametini bilmeme riskimiz artıyor. Artık harekete geçmeme olasılığını kabul edemeyiz. Bilimin arkasında birleştiğimiz durumda her kararın, her yatırımın ve her davranışın bizi doğru yöne götüren hedeflere dayanması gerekiyor. Fosil yakıtlara yatırım yapmaya ve üretmeye devam etmeye karar verirseniz, bilimden uzaklaşıyorsunuz,” dedi.

17 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg yaptığı konuşmalarda sık sık "Liderlerin beni dinlemesini istemiyorum. Liderlerin bilim insanlarını dinlemesini ve bilimin arkasında birleşmesini istiyorum. Bununla birlikte iklim krizini aşmak için gerekli olan alanlarda harekete geçmelerini istiyorum" dedi.