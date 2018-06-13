Dünya Ekonomik Forumu açıkladı: Türkiye otoyol kalitesinde 30. sırada

Her yıl İsviçre'de düzenlediği Davos Zirvesi ile tanınan Dünya Ekonomik Forumu ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişmişliğine yönelik farklı alanlarda hazırladığı raporlardan birine otoyol kalitesini de ekledi. Türkiye, Afrika ülkeleri Namibya ve Ruanda ile aynı puana sahip olarak 30. sırada yer aldı.

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre 137 ülkeyi kapsayan raporda dünyanın en kaliteli kara taşıma ağı, enerji ve finansın Ortadoğu’daki üslerinden Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait. 6.4 puan alan Birleşik Arap Emirlikleri’ni Singapur ve İsviçre takip ediyor. İkinci Singapur ve üçüncü İsviçre’nin puanı 6.3. Dördüncü sıradaki Hong Kong 6.2 puana sahipken, Hollanda 6.1 puanla 5’inci sırada kendine yer buldu.

Türkiye ise listede kişi başına 754 dolar geliri olan ve gıda sıkıntısı çeken Ruanda, diğer yanda tarım ve madencilik ile büyümekte olan Namibya ile aynı puanı paylaştı.

Kerim Ülker'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Dünyanın en büyük 3 ekonomisinden biri olan Japonya, otoyol kalitesinde 6.1 ile Hollanda ile yarışıyor. 6 puan alan Fransa 7, Portekiz 8, Avusturya ise 9’uncu sırada yer alıyor. 10’uncu Amerika Birleşik Devletleri’nin puanı ise 5.7. Hem siyasilerin hem de halkın dilinden düşürmediği yollar konusunda ise Türkiye Umman, Hırvatistan, Şili, Ekvator, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi ülkelerin gerisinde yer alıyor. Türkiye, 137 ülke arasında 30’uncu sırada. Puanı ise 5.0.

Türkiye her ne kadar Namibya ve Ruanda ile yarışıyor olsa da petrol zengini Suudi Arabistan, Brunei Sultanlığı, Kuveyt gibi ülkelerin önünde. Ayrıca Çin, Rusya, Belçika, İtalya gibi ülkeleri de geride bırakmış durumda…Listenin son sıralarındaki ülkeler ise yine Afrika’dan… Madagaskar 2.2 puanla 134’üncü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti 2.1 puanla 136’ncı, Moritanya ise 2.0 puanla 137’nci yani son sırada yer alıyor.