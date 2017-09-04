"Dünya düzdür" diyen AKP'li yönetici: İlginç olduğu için o yazıyı paylaştım, inandığım için değil!

AKP Fatih Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Tolgay Demir’in, ilçenin gençlik kolları sayfasında “Düz dünya teorisi” başlıklı makalesi sosyal medyada tartışma yaratınca internet sitesinden kaldırıldı. Demir, "Yazıyı okudum, ilginç geldiği için paylaştım. İnandığım için değil; bana ilginç geldi, paylaşmak istedim" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Demir’in, AKP internet sitesinde “dünyanın düz olduğunu” anlattığı makale yankı uyandırdı. Bunun üzerine AK Parti Genel Merkezi’nin devreye girdiği ve yazının kaldırıldığı öğrenildi. Demir, tartışmaların ardından Hürriyet’e şunları söyledi: “Flat Earth Society adlı bir grubun düz dünya teorisi başlıklı yazısını okudum, ilginç geldiği için paylaştım. İnandığım için değil; bana ilginç geldi, paylaşmak istedim. Benim böyle bir söylemim yok. Buna inananlar var."