Dünya Doping Kurumu: Rusya atletizmden men edilmeli

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, Rusya'da atletizm sporunda doping maddelerinin yaygın olarak kullanıldığı belirtilerek Rusya'nın Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nden (IAAF) çıkarılmasını önerdi. Ayrıca beş Rus atlet ve beş antrenörün de ömür boyu atletizm sporundan men edilmeleri istendi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın soruşturma komisyonu, Rusya'da doping kullanımı ile ilgili olarak hazırladığı 323 sayfalık raporu açıkladı.

Dünya Dopingle Mücadele Kurumu (WADA) tarafından hazırlanan raporda, Rusya'nın hem Spor Bakanlığı, hem federasyon hem de sporcu düzeyinde yasaklı maddelerin kullanımı için usülsüzlük yaptığı belirtildi ve ülkenin atletizmden men edilmesi istendi.

Raporda Rusya'nın dopingle mücadele konusunda kayda değer adım atmadan uluslararası atletizm şampiyonalarına katılımının engellenmesi de talep edildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin WADA raporunu dikkate alması halinde Rus atletlerin 2016 Rio olimpiyatlarında yarışamaması gündeme gelebilir.

Özellikle 2012 Londra Olimpiyat oyunlarında Rus yetkililerin ve Rus atletlerin doping yönetmeliklerini hiçe saydığı ve 'Olimpiyat oyunlarını sabote ettiği' ifadeleri raporda yer alıyor.

5 atlete ömür boyu men talebi

Raporda, 2012 Londra Olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanmış olan Mariya Savinova-Farnosova ile bronz madalya kazanan Ekaterina Poistogova dahil toplam 5 atlet için de ömür boyu spordan men talebi yer alıyor. Her iki atlet de kadınlar 800 metrede yarışmış ve birer madalya kazanmıştı.

Rusya'daki doping testlerini yürüten laboratuvarın müdürü Grigory Rodçenko'nun da işten çıkarılmasını tavsiye eden WADA raporunda, "Laboratuvar sürekli olarak baskılara maruz kalıyordu" dendi.

Sonuçları pozitif çıkan doping testlerinin hasır altı edilmesi konusunda Rus hükümetinden ve Rusya istihbarat servisi FSB'den laboratuvar yönetimine baskı yapıldığı da raporun tespitleri arasında.

'Test sonuçlarıyla oynandı' iddiası

Raporda ayrıca FSB'nin Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen 2014 Kış Olimpiyat oyunları sırasında da dopingle mücadele merkezlerine sızdığı ve test sonuçlarıyla oynadığı iddiaları var. Raporda tanıklığı aktarılan bir kişinin Soçi konusundaki şu sözlerine yer veriliyor: "İçeride tanımadığımız bir takım kişiler dolaşıyordu. Bize teknisyen olduklarını söylüyorlardı ama aslında FSB ajanlarıydılar."

WADA komisyonu başkanı Dick Pound, elde edilen sonuçlar ışığında mevcut tablonun ancak 'Devlet destekli doping programı' olarak adlandırılabileceğini söyledi.

Interpol devrede

Raportörler, elde edilen bulguların suç teşkil etmesi nedeniyle, tüm bilgi ve belgeleri Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol ile paylaşacaklarını söyledi.

Interpol'den gelen ilk açıklamada ise konuyla ilgili uluslararası bir soruşturma başlatılacağı belirtildi.

Diack da soruşturuluyor

Raporun açıklanmasından dakikalar önce Uluslararası Olimpiyat Komitesi, eski IAAF Başkanı 82 yaşındaki Lamine Diack'ın da onursal üyeliğinin askıya alınması tavsiyesinde bulundu.

Diack, Rusya'da sonucu pozitif çıkan doping testlerini hasır altı etme karşılığında 1 milyon euro almakla suçlanıyordu.

Daha rapor açıklanmadan Fransa'da savcılar Diack aleyhine harekete geçmiş ve eski IAAF Başkanı hakkında soruşturma başlatmıştı.

"Güven tazeleyeceğiz"

IAAF'ın yeni Başkanı Sebastian Coe ise yaşananları 'Spor için karanlık günler' olarak nitelemiş ve "Göreve gelir gelmez kapsamlı bir inceleme başlattım. Ortaya atılan iddiaların ciddiyeti ışığında bu incelemelerin derinleştirdik" demişti.

Coe, spora ve atletizme olan güveni tazeleyebilmek için elinden geleni yapacağını da vurgulamıştı.

Coe'nun bahsettiği IAAF incelemesi, sadece Alman televizyonlarında gösterilen ve Rusya Atletizm Federasyonu'nu inceleyen bir belgesel kapsamındaydı.

Belgeselde Rus yetkililerin atletlere para karşılığında yasaklı maddeleri kullanma izni verdiği ve hatta bu maddeleri tedarik ettiği iddia ediliyordu. Belgesel aynı zamanda atletlerin doping testi sonuçlarının da hasır altı edildiğini belirtiyordu.