Dünya domuz gribi alarmında

Domuz gribi nedir, nasıl bulaşır?

Türkiye domuz gribine karşı ne yapmalı?

Ölü sayısı 103

1324 kişi gözetim altında

Amerika'ya da sıçradı



Obama temiz çıktı

Kanada’da 6 kişi

Yeni Zellanda

İspanya’da 8 kişi hastanede





Avustralya



Brezilya

DSÖ’den uyarı

Japonya, Filipinler, Tayland alarmda

Meksika'da domuz gribi virüsüne bağlı ölümlerin ardından ABD'de 5 eyalette 20 vaka tespit edildi, Kanada'da 6 kişide virüs belirlendi. Meksika'daki domuz gribi salgınında ölenlerin sayısı 103'e ulaştı. Yeni Zelanda'da ise 25 kişi karantinaya alındı.Meksika Sağlık Bakanı Jose Angel Cordova, ülkede domuz gribi yüzünden öldüğü sanılan kişilerin sayısının 103'e çıktığını açıkladı. Cordova, televizyonda yayınlanan açıklamasında, dün 81 olan ölü sayısının 103'e çıktığını söyledi. Meksika'da domuz gribi olduğu sanılan bir virüsün yol açtığı ağır zatürreden ölen 81 kişiden 20'sinin domuz gribinden öldüğü doğrulanmıştı.Meksikalı Bakan, yaklaşık 400 kişinin hastaneye kaldırıldığını da belirtti.Meksika genelinde 1324 kişi domuz gribi şüphesiyle tıbbi gözetim altında tutuluyor. Domuz gribi nedeniyle başkent Meksiko'da okul, müze, kütüphane ve devlet tiyatroları kapatıldı. Ülkede okullar 6 Mayıs'a kadar, müze ve tiyatrolar ise 1 hafta kapalı kalacak.ABD'de ilk domuz gribi vakası New York'ta görüldü. Kentte bir grup lise öğrencisinde domuz gribi olduğu tespit edildi. Ardından Ohio, Kansas, Teksas ve California'da tespit edilenlerle birlikte vaka sayısı 20'ye ulaştı. Bunlardan 19’unun iyileştiği, birinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Ülkede sağlık alanında olağanüstü hal ilan edildi. Virüsün görüldüğü ülkelerden gelen kişilerin sınırda taramadan geçirileceğini duyuruldu.New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, Amerikan Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezi'nin kentin Queens bölgesindeki St. Francis Koleji öğrencilerinden 8'inde domuz gribi saptadığını doğruladı. Öğrencilerde rastlanan domuz gribi virüsünün Meksika'daki vakalarda görülen virüsle aynı olduğu açıklandı.Okul iki gün kapatılırken, 100 kadar öğrencinin grip benzeri şikâyetlerde bulunduğu, bazı öğrencilerin iki hafta önce bahar tatili için Meksika'nın Cancun kentine gittiği öğrenildi.Meksika'yı 10 gün önce ziyaret eden ABD Başkanı Barack Obama'da domuz gribi semptomlarına rastlanmadı ve bu yüzden test yapılmasına gerek görülmedi.Kanada'nın doğusundaki Nova Scotia kentinde de 4 kişide domuz gribi vakası saptandı. Nova Scotia'dan sonra British Colombia eyaletinde de Meksika'dan dönen 2 kişide domuz gribi virüsü tespit edildi.Kanada'da tüm sınır kapılarında yoğun önlemler alındı. Kanada'ya giriş yapmak isteyenler havaalanları ve sınır kapılarında sağlık kontrolünden geçiriliyor. Halka da domuz gribinin belirtileri olan halsizlik, ateş ve kusma gibi hallerde derhal en yakın sağlık merkezine başvurmaları tavsiye ediliyor.Kanada'da tüm okul, hastane, alışveriş merkez, toplu taşıma araçları ve halkın yoğun olduğu noktalarda domuz gribine karşı uyarılar yapılıyor. Ülkedeki görsel ve yazılı basında da hastalığa ilişkin halkı bilgilendirici duyurular yayınlanıyor.Öte yandan Yeni Zelanda'da da Meksika'dan dönen 25 kişi karantinaya alındı. Bu kişilerden bazısının grip belirtisi gösterdiği belirtiliyor.Auckland Bölge Halk Sağlığı Hizmetleri Müdürü Dr. Julia Peters, 13 öğrenciyle 1 öğretmenin sağlık durumunun iyi olmadığını, bir öğrencinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.İspanya'da 8, Avustralya'da 2, Brezilya'da bir kişinin domuz gribi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.İspanya'nın Katalonya bölgesi sağlık yetkililerinden Marina Geli, Katalonya'da yaşayan 21 ve 24 yaşlarındaki 2 kadın ile 22 yaşındaki bir erkeğin domuz gribi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.Geli, yakın zamanda Meksika'da bulunduğunu belirttiği hastaların gözlem altına alındığını ve durumlarının iyiye gittiğini bildirdi.İspanyol sağlık yetkilileri, kuzeydeki Bilbao, güneydoğudaki Almansa, doğudaki Valencia, kuzeydeki Teruel ve güneydeki Algeciras kentlerinde de toplam 5 kişinin domuz gribi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını söylediler. Yetkililer, tetkik sonuçlarının 48 saat içinde açıklanabileceğini belirtti.Avustralyalı yetkililer, Meksika'dan dönen 2 kişide domuz gribi belirtileri görüldüğünü ve bu kişilerin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.Queensland Eyaleti Başbakanı Anna Bligh, basına yaptığı açıklamada, dün gece hastaneye kaldırılan bu kişilerin test sonuçlarını beklediklerini söyledi.Şu an için bu kişilerin domuz gribi hastalığına yakalandığını düşünmediklerini belirten Bligh, "Bunun ciddi bir hastalık olduğu kesin, bunu ciddiye alıyoruz" dedi.Brezilya'da da Meksika'dan gelen 24 yaşındaki bir adam, kendisinde domuz gribi belirtileri görülmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Sao Paolo'daki Emilio Ribas Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi doktorlarından Edenilson Calore, 16 Nisan'da Meksika'dan gelen bu kişinin muayenesinde öksürdüğünün ve sırtında ağrı olduğunun, ancak ateşinin yüksek olmadığının belirlendiğini söyledi.Bu nedenle bu kişinin domuz gribine yakalandığını sanmadıklarını belirten yetkililer, bu kişinin tedbiren hastaneye kaldırıldığını kaydetti.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Meksika'da ölümlere yol açan domuz gribi virüsünün evrim geçirip çok daha tehlikeli hale gelebileceğini açıkladı. DSÖ yetkilisi Keiji Fukuda, telefonla düzenlediği basın toplantısında, "Virüsün evrim geçirmesi kuvvetle muhtemel. Virüs evrimleştiğinde, bunun halk sağlığı için çok daha tehlikeli hale gelmesi de açıktır" ifadesini kullandı.DSÖ, dün Meksika ve ABD'de ortaya çıkan ve insandan insana geçen yeni A/H1n1 tipi domuz gribi virüsünün salgın hale gelme olasılığının yüksekliği konusunda uyarıda bulunmuştu.Japonya'nın uluslararası havaalanında da sağlık kontrolleri artırıldı, Filipinler, Meksika'dan gelen ve ateşi olan yolcuları karantinaya almaya hazırlanıyor. Tayland ve Hong Kong'ta ise gelişmeler yakından takip ediliyor.