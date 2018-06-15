T24 LogoT24 Logo
Spor

Dünya devlerinden Ramazan Bayramı mesajları

İslam dünyası Ramazan Bayramı'nı kutluyor

15 Haziran 2018 16:31

Dünyanın 5 büyük liginden dev kulüpler, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Roma, Liverpool, Dortmund gibi dünya devlerinin yanı sıra Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor da İslam aleminin bayramını kutladı.

Borussia Dortmund: Tüm Müslüman taraftarlarımıza iyi bayramlar


Roma: Dünyadaki tüm Müslümanların bayramını kutluyoruz


Milan: Dünyadaki tüm Müslüman dostlarımız ve Milan taraftarlarının mutluluk ve barış için bir bayram geçirmelerini diliyoruz


Liverpool: Kalbimizden tüm taraftarlarımıza iyi bayramlar dilekleri gönderiyoruz

Manchester City: Herkesin Razaman Bayramı mübarek olsun
Arsenal: Dünyada tüm müslümanların Ramazan Bayramı mübarek olsun


Inter: Tüm taraftarlarımızın Ramazan Bayramı mübarek olsun


West Ham United: Dünyadaki tüm Müslümanların Ramazan Bayramını kutlarız

Tottenham: Herkesin bayramı mübarek olsun


Celtic: Dünyada tüm Müslümanların Ramazan Bayramı mübarek olsun


Galatasaray: Birliğin, bereketin ve dayanışmanın tezahürü olan Ramazan Bayramınızın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam Alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz.


Beşiktaş: Ramazan Bayramımız kutlu olsun


Fenerbahçe: Sevdiklerinizle beraber mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle… Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun!


Trabzonspor: #RamazanBayramınız mübarek olsun

ETİKETLER

Ramazan BayramıArsenalLiverpoolManchester CityRomaBeşiktaşFenerbahçeGalatasarayTrabzonspor
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24