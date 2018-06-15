Dünya devlerinden Ramazan Bayramı mesajları

Dünyanın 5 büyük liginden dev kulüpler, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Roma, Liverpool, Dortmund gibi dünya devlerinin yanı sıra Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor da İslam aleminin bayramını kutladı.
Borussia Dortmund: Tüm Müslüman taraftarlarımıza iyi bayramlar
Roma: Dünyadaki tüm Müslümanların bayramını kutluyoruz
Milan: Dünyadaki tüm Müslüman dostlarımız ve Milan taraftarlarının mutluluk ve barış için bir bayram geçirmelerini diliyoruz
Liverpool: Kalbimizden tüm taraftarlarımıza iyi bayramlar dilekleri gönderiyoruz
Manchester City: Herkesin Razaman Bayramı mübarek olsun
Arsenal: Dünyada tüm müslümanların Ramazan Bayramı mübarek olsun
Inter: Tüm taraftarlarımızın Ramazan Bayramı mübarek olsun
West Ham United: Dünyadaki tüm Müslümanların Ramazan Bayramını kutlarız
Tottenham: Herkesin bayramı mübarek olsun
Celtic: Dünyada tüm Müslümanların Ramazan Bayramı mübarek olsun
Galatasaray: Birliğin, bereketin ve dayanışmanın tezahürü olan Ramazan Bayramınızın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam Alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz.
Beşiktaş: Ramazan Bayramımız kutlu olsun
Fenerbahçe: Sevdiklerinizle beraber mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle… Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun!
Trabzonspor: #RamazanBayramınız mübarek olsun