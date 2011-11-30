Dünya devleri dolara müdahale etti!

T24



Borsalar uçuşa geçti



Dolar düşüyor



Bir hamle de Çin'den



Merkez bankaları piyasadaki sıkışıklığa karşı ortak hareket etme kararı aldı.Piyasalara dolar likiditesi sağlamak üzere, Avrupa Merkez Bankası (ECB), Kanada, ABD, İngiltere, Japonya ve İsviçre merkez bankalarıyla anlaştı.ECB'den yapılan yazılı açıklamada, bankalara finansman kolaylığı için ECB'nin, ABD Merkez Bankası (Fed), Japonya Merkez Bankası (BoJ), Kanada Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve İsviçre Merkez Bankası ile 5 Aralık Pazartesi gününden itibaren piyasalara dolar likiditesi sağlamak üzere anlaştığı belirtildi.Önde gelen 6 merkez bankası küresel finans sistemine likidite sağlamak amacıyla ortak adım atarak mevcut dolar takas (swap) imkanlarının maliyetini 50 baz puan indirdiklerini açıkladı.Atılan adımlar kapsamında ECB, BOE, BOJ ve İsviçre merkez bankaları finans kuruluşlarına üç ay vadeli likidite imkanı sağlamaya devam edecek.Şu anda dolar dışında başka para birimleri cinsinden likidite sunulmasına ihtiyaç olmadığını açıklayan merkez bankaları, dolar swap imkanının süresini de 1 Şubat 2013'e kadar uzattı.Fed tarafından yapılan ayrı bir açıklamada ise ABD'li finans kuruluşlarının şu anda kısa vadede likidite bulma gibi bir sorun yaşamadığı, ancak koşulların bozulması halinde Fed'in ABD'li kuruluşlara likidite desteği sağlayacak çeşitli imkanları olduğu belirtildi.Haberin ardından borsalarda yüzde 4'ü aşan yükselişler görülüyor. İMKB de olumlu havayla yüzde 3 civarında artışta.Anlaşma sonrasında Euro/dolar paritesi 1,35'e kadar yükseldi. Dolar içeride 1,83'e kadar geriledi.Piyasaları sevindiren bir hamle de Çin'den geldi. Çin Merkez Bankası, bankaların zorunlu karşılık oranlarında Aralık 2008'den bu yana ilk defa indirime gitti. Zorunlu karşılık oranları 50 baz puan indirildi.Zorunlu karşılıkların indirilmesi Çin'deki para politikasının gevşeme sürecine girdiğine işaret ediyor.